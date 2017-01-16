Muradiye Belediye Başkanı Gözaltına Alındı

Van'ın Muradiye Belediye Eş Başkanı Dr. Mehmet Ali Tunç, sabah saatlerinde gözaltına alındı.



Alınan bilgilere göre, belediye binasındaki makamına gelen Tunç, yürütülen bir soruşturma kapsamında polisler tarafından gözaltına alındı. Tunç, makam odasında yapılan aramanın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



Tunç'un, 16 kişinin gözaltına alındığı "PKK'ya yardım ve yataklık" soruşturması kapsamında gözaltına alındığı bildirildi. - VAN