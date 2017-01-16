Van'ın Muradiye Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda, Belediye Başkanı DBP'li Mehmet Ali Tunç gözaltına alındı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Muradiye Belediyesi'ne yönelik bu sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Polisin düzenlediği operasyonda, sabah saatlerinde belediyeye gelen Muradiye Belediye Başkanı Tunç, burada gözaltına alındı. Tunç, polis aracına bindirilerek Muradiye Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, belediye binası çevresinde ise geniş güvenlik önlemleri alındı.
MURADİYE(Van), (DHA)-
(Tür: Yurt)
Muradiye Belediye Başkanı Dbp'li Tunç Gözaltına Alındı
Van'ın Muradiye Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda, Belediye Başkanı DBP'li Mehmet Ali Tunç gözaltına alındı.
Van'ın Muradiye Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda, Belediye Başkanı DBP'li Mehmet Ali Tunç gözaltına alındı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Muradiye Belediyesi'ne yönelik bu sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Polisin düzenlediği operasyonda, sabah saatlerinde belediyeye gelen Muradiye Belediye Başkanı Tunç, burada gözaltına alındı. Tunç, polis aracına bindirilerek Muradiye Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, belediye binası çevresinde ise geniş güvenlik önlemleri alındı.
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