Munzur Üniversitesinde Balık Ekmek Etkinliği

Munzur Üniversitesi tarafından ikincisi düzenlenen geleneksel balık ekmek etkinliği, renkli görüntülere sahne oldu.



Munzur Üniversitesi Aktuluk Kampüsü Özgür Öğrenci Parkı'nda düzenlenen etkinlikte balık ekmek dağıtımına katılan öğrenciler, daha sonra davul-zurna eşliğinde halaylar çekerek sınav haftasının stresini attı.



Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlik için yaklaşık 3 bin kişilik hazırlık yaptıklarını belirterek, "Bu etkinliğimizi her yıl yapmayı planlıyoruz. Etkinliğimiz sadece balık ekmekle sınırlı kalmıyor, öğrencilerimizin sınav haftası. İlklim şartları da böyle bir etkinliğin yapılmasını anlamlı kılıyor. Burada öğrencilerin kaynaşması sağlanıyor, müziksel etkinlikler oluyor, halaylar çekiyorlar." diye konuştu.



İpek, bu tarz etkinlikleri yılda bir yapmak yerine önümüzdeki haftalarda tekrarlamayı düşündüklerini sözlerine ekledi.