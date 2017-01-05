Munzur Üniversitesi'nde 'Balık-ekmek' Etkinliği

Munzur Üniversitesi Rektörlüğü, final haftası nedeniyle kampüste balık ekmek etkinliği düzenledi.



Munzur Üniversitesi Aktuluk Kampüsü Özgür Öğrenci Parkı'nda bu yıl ikincisi gerçekleştirilen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Ubeyde İpek, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Etkinliğe ilişkin bilgi veren Rektör Prof. Dr. Ubeyde İpek, "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da geleneksel balık-ekmek etkinliğimizi gerçekleştirdik. Etkinliği her yıl yapmayı planlıyoruz. Öğrencilerin sınav haftasında olması ve iklim şartları da etkinliğimizi anlamlı kılıyor. Müziksel gösterilerle öğrencilerimiz birbirleriyle kaynaşıp halaylar çekiyorlar. Önümüzdeki haftalarda bu tarz etkinliklerimizi sürdürmeyi planlıyoruz" dedi.



Munzur Üniversitesi Kampüsünün Türkiye'nin sayılı kampüslerinden biri olması için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Rektör İpek, "Üniversitemizde peyzaj çalışmaları yaptık. Bahar aylarında da öğrencilerimiz seyyar teraslarımızda ve çardaklarımızda gelip oturabilecekler. Sadece öğrencilerimiz ve personelimizle sınırlı kalmayıp Dersim'de yaşayan herkesi buraya davet edeceğiz. Bunlarla ilgili kafeterya gibi sosyal donatıları da yapacağız. Umut ediyoruz ki iki üç yıl içerisinde Güneydoğu ve Doğu Anadolu illeri arasında birinci; Türkiye'nin de sayılı kampüslerinden birisi olacağız. Öğrencilerimizin ve tüm personelin Tunceli'ye hizmet etmesi konusunda elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz" diye konuştu.



İpek, açıklamalarının ardından öğrencilere balık ekmek ikramında da bulundu. - TUNCELİ