Munzur Çayı Kıyısı Düzenleniyor

Tunceli'de Munzur Çayı kıyısına bisiklet ve yürüyüş yolları ile çevre düzenlemesi yapılmaya başlandı.



Tunceli Belediyesi ile kardeş belediye olan Ümraniye Belediyesinin desteğiyle gerçekleştirilecek olan Munzur Çayı kıyısı bisiklet, yürüyüş yolları ve çevre düzenlemesi işinin temeli, Vali ve Belediye Başkanvekili Osman Kaymak tarafından atıldı.



Projede vatandaşların spor yapabilecekleri yürüyüş, bisiklet yolları, çocukların güvenli oynayabilecekleri çocuk oyun alanları bulunacağını belirten Vali ve Belediye Başkanvekili Osman Kaymak, "Tuncelimize kazandıracağımız bu proje ile halkımızın rahatça gezeceği, vakit geçireceği ve nefes alacağı geniş yeşil alanlar oluşturacağız. Halkımız her şeyin en iyisine layık. Daha birçok projeyi hayata geçirerek, Tunceli'yi daha modern ve daha güzel bir kent haline getireceğiz"dedi.



Proje kapsamı hakkında da bilgi veren Kaymak, "Tunceli merkez Atatürk Mahallesi Munzur Çayı kenarında yapımına başlanan sahil yolu ikinci etap park ve peyzaj çalışması 22 bin 672 metrekarelik alanı kapsayacak. Proje kapsamında alanın yüzde 56'sı yeşil alan olarak planlanırken, yürüyüş yolu, bisiklet yolu, çocuk oyun alanları, engelli çocuk oyun alanları, spor aletleri alanı, futbol, basketbol, tenis ve voleybol sahası, araç ve bisiklet parkları, bank, kamelya, piknik masaları gibi birçok donatıyı da kapsayacak. Temeli atılan projenin yürüyüş yolları ve yeşil alan bölgeleri, alt yapı, yeşil alanların peyzaj çalışmaları, yürüyüş yollarının taş döşeme çalışmaları, aydınlatma çalışmaları ve sulama tesisatı çalışmaları hızla gerçekleştirilecek. Büyük bir kısmı yeşil alan olacak sahilin, ikinci etap projesi en kısa sürede tamamlanarak halkımızın hizmetine kazandırılacak" diye ifade etti. - TUNCELİ