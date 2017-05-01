Muntari Irkçı Tezahürat Sonra Sahayı Terk Etti!

Kariyerinin büyük bir bölümü İtalya'da geçiren Ganalı orta saha Sulley Muntari dün oynanan Cagliari-Pescara maçında çirkin bir saldırıya maruz kaldı.



Pescara forması giyen 32 yaşındaki futbolcu, ev sahibi taraftarların ırkçı saldırı yaptıkları gerekçesiyle maçın oynandığı sırada hakemin yanına giderek karşılaşmaya ara vermesini istedi.



Ancak maçın hakemi tribünden gelen sesleri duymadı ve Muntari'nin kendisine itiraz ettiğini sanarak deneyimli futbolcuya sarı kart gösterdi.



Maç sonrasında basına konuşan Ganalı futbolcu; "Maçın başından itibaren ırkçı tezahürat yaptılar. Bir ara dönüp tribüne baktığımda bağıranlar arasında küçük çocuklar olduğunu gördüm. Yanlarında bulunan ebeveynleri onlara hiçbir şey söylemedi" diyerek yaşanan olaylara tepki gösterdi.



Karşılaşma 1-0'lık Cagliari galibiyetiyle sonlandı.



(Eurosport)