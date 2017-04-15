Munro'dan Yeni Kitap Gelir Mi?
Alice Munro, 2013'te "sanırım daha fazla yazmayacağım" şeklinde bir açıklama yapmış.
Alice Munro, 2013'te "sanırım daha fazla yazmayacağım" şeklinde bir açıklama yapmış. Ancak 2006'da da benzer bir açıklama yaptığını ve birkaç yıl sonra Sevgili Hayat'ın yayınlandığını göz önüne aldığımızda acaba Munro'dan bir yeni kitap daha gelir mi diye heyecanlanmaktan kendimi alamıyorum.
Kaynak: Dunya.com
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