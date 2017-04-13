Münir ve Adile gizlice evlenmeye karar verirler!

Başrollerinde Can Yaman, Yeliz Kuvancı, Cengiz Bozkurt, Veysel Diker, Mehtap Bayri ve Altan Erkekli, Gül Onat'ın yer aldığı 'Hangimiz Sevmedik' 17 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00'da 35'inci bölümü ile ekrana gelecek.

'Hangimiz Sevmedik' 17 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de yeni bölümü ile yayınlanacak!

Münir ve Adile çocuklarının yaptığı gibi gizlice evlenmeye karar verirler. Bu arada Tarık'ın ajanlığını yapan Tuncay onları takip etmektedir. Diğer yandan Tarık Münir ve Adile'nin görüşmeye başladığını Itır'a söyler.

İlyas Emel'e babasının yaşadığını bir türlü söyleyemez. Ne yapacağını şaşırmıştır.

Mirasa güvenip dükkânı Yadigar'a devreden Şener iş arayışındadır. Öte yandan Çar Nuri de peşini bırakmayacaktır. Perran Şevket'in duygusal hallerinden bıkmıştır. Onu özüne döndürmeleri için Metin ve Zeki'den yardım ister.

Adile'nin tefeciden aldığı paranın taksit günü gelmiştir. Adile parayı denkleştiremez. Bütün bunlar olurken dört dörtlük bir ev kadını olmaya karar veren Ayşen Itır ile Adile'nin tarif defterini ararken hiç ummadıkları bir sürprizle karşılaşırlar.

Senaryosunu Alphan Dikmen ve Başak Angigün'ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Metin Balekoğlu'nun üstlendiği, BSK Yapım tarafından yayına hazırlanan 'Hangimiz Sevmedik' 17 Nisan 2017 Pazartesi akşamı saat 20.00'da TRT 1 ekranında izleyici ile buluşacak.