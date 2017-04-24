Münih'te 23 Nisan Coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 97.yılı Almanya'nın Münih kentinde coşku ile kutladı. Türk Alman Dostluk derneği tarafından bu yıl 14.sü gerçekleştirilen kutlamalara, Üç Beş Kişi Halk Hareketi ve Oberschleissheim Belediyesi de destek verdi. Günün anlam ve önemini yansıtan konuşmaların ardından Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan, Türk, Alman ve farklı kökenden öğrenciler tarafından birlikte kutlandı.



Saygı duruşu ve Türk-Alman Milli marşları ile başlayan etkinlikte, Nuray Toksoy İz okulu öğrencileri şiirler okudu ve Zeybek gösterisi gerçekleştirdiler. Zeki Bekar Saz okulu öğrencileri de Türk ezgileriyle seyircileri coşturdu. Seyirciler, Münih Çerkez derneğinin folklör ekibinin oyununa hep birlikte tempo tuttu. Çeşitli Alman ve enternasyonal grupların gösterileri heyecan ile izlendi. Salonun girişinde hazırlanan Atatürk resimleri sergisi büyük beğeni toplarken, miniklerin gösterileri gecenin sonunda tüm konuklar tarafından ayakta alkışlandı.



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-Sırasıyla şiir ve folklor gösterileri



-Alman öğrencilerin 23 Nisan etkinliğinde sergilediği gösterilerden bir bölüm - Yıldırım