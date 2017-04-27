Mumya" 9 Haziran'da Vizyona Girecek

Yönetmenliğini Alex Kurtzman'ın üstlendiği "Mumya" adlı film, 9 Haziran'da sinemaseverlerle buluşacak.



Orijinal ismi "The Mummy in Namibia" olan yapımın başrollerini Tom Cruise ve Annabelle Wallis paylaşıyor.



Amerikan yapımı filmin senaryosunu, Christopher McQuarrie ve Jon Spaihts kaleme aldı.



Aksiyon, fantastik ve macera türündeki filmin yapımcılığını ise Alex Kurtzman, Chris Morgan ve Sean Daniel gerçekleştirdi.



Filmin oyuncu kadrosunda Cruise ve Wallis'in yanı sıra Sofia Boutella, Russell Crowe, Jake Johnson, Marwan Kenzari yer alıyor.



Beyazperdede ilki 1932 yılında çekilen Mumya hikayeleri, 1999 yılında Stephen Sommers'ın yapımı ile izleyiciyle buluştu. Film, asırlarca uykuda olan bir mumyanın uyandırılmasını konu ediniyordu.



Universal Stüdyoları tarafından yeniden canlandırılan Mumya'nın konusu ise şöyle:



"Sıkıca mühürlenmiş olan antik bir mezar yüzyıllardır unutulmuş bir çölde yatmaktadır. Ancak askeri bir operasyon sonucu keşfedilir ve açılır. Zamansız bir şekilde hayatı elinden alınan antik kraliçenin ruhu da uyanmış olur. Yüzyıllar boyunca büyüyen öfkesiyle günümüze uyanan kraliçe insanlığa boyun eğdirmeye ve kendisine yapılanları ödetmeye kararlıdır."