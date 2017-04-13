Mümin Sarıkaya Çanakkale'de Sevenleriyle Buluştu
Umurbey Belediyesinin katkılarıyla Çanakkale’ye gelen ünlü sanatçı Mumin Sarıkaya söyleşi yaptı ve sevilen parçalarını seslendirdi.
Umurbey Belediyesinin katkılarıyla Çanakkale'ye gelen ünlü sanatçı Mumin Sarıkaya söyleşi yaptı ve sevilen parçalarını seslendirdi. Mümin Sarıkaya'nın Koray Avcı'yla sahnede yaptığı telefon görüşmesi dinleyicileri kahkahaya boğdu.
'Ben yoruldum hayat' şarkısıyla geçtiğimiz yıl ün kazanan Mümin Sarıkaya, İÇDAŞ kongre merkezinde sevenleriyle buluştu. Etkinlikte konuşan Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, "Bugün salonda hepimizin tanıdığı ve dilimizden düşmeyen sürekli söylediğimiz 'Ben Yoruldum Hayat' adlı eserin mimarı çok değerli sanatçımız Mümin Sarıkaya'yla birlikteyiz. Hayat bir maraton. Bazen yorulabiliyoruz. Mümin Bey bunu mısralara döküp, notalarla buluşturmuş, hepimizin ortak sesi olmuş" dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise "Allah bu ülkenin birlik beraberliğini korusun, Çanakkale huzurunu tüm ülkemize versin diyorum" dedi.
30 seneye yakın zamandır bağlama çaldığını belirten Mümin Sarıkaya, "Bu hayat böyle çok da lay lay lom geçmiş bir hayat değil. Ama burada bir ajıtasyon yapmanın bir anlamı yok. Herkesin kendine göre dertleri var, sıkıntıları var. Bizim de olmuştur işte şarkılarıma da yansır bu. Şimdi herkesin kendine göre dertleri var, sıkıntıları var dedik. Ben 30 yıl bağlama çaldım ve çok çalıştım. Hep hayallerim vardı, ülkenin en iyi bağlama sanatçısı olmak gibi bir derdim vardı benim" dedi.
Koray Avcı'nın her yerde yanında olduğunu söyleyen Mümin Sarıkaya, "Bu güzel bağlamada onun hediyesidir bana. Çok kıymetli bir adam" diyerek dinleyicilere Koray Avcı'yı alkışlattı. Daha sonra Mümin Sarıkaya ünlü sanatçı Koray Avcı'yla telefonla görüntülü olarak konuştu. Telefonla Koray Avcı'yla sahnede konuşan Mümin Sarıkaya, "Koray'ım. Sesini mikrofona veriyorum. Tabi şu an duyuyorlar" diyerek, Koray Avcı'nın duyuyorlarsa kibar konuşayım dediğini belirtti. Bunun üzerine Koray Avcı, "Dur dur normal arayayım, Allah belanı vermesin" diyerek telefonu kapattı. Bu yaşanalar esnasında salondaki dinleyiciler adeta kahkahaya boğuldu. Daha sonra Mümin Sarıkaya ile Koray Avcı bir süre daha konuştu.
Etkinlikte Mümin Sarıkaya sevilen parçalarını seslendirdi.
Etkinliğe AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Kemal Dokuz, Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, AK Parti İl Başkanı Yeşim Karadağ ve çok sayıda vatandaş katıldı.
'Ben yoruldum hayat' şarkısıyla büyük beğeni toplayan Mümin Sarıkaya, yılın en iyi çıkış yapan sanatçısı oldu. Sanatçının klibi internette 140 milyonun üzerinde izlendi. - ÇANAKKALE