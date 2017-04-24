Mümessil Derneğinden Neccar'a Plaket

Tıbbi Mümessiler Derneği (MUDAD) Gaziantep Şube Başkanı Yahya Emrah Diri, 14 Nisan Mümessiler günü münasebeti ile düzenlenen geceye verdiği katkı nedeni ile NCR İnternational Hospital'e ziyarette bulunarak teşekkür etti.



Hastane Yönetim Kurulu Üyesi ve Diş Hekimi Mehmet Neccar ile görüşen Dişli, olağan genel kurulun da yapıldığı toplantıda NCR İnternational Hospital'i aralarında gördükleri için mutlu olduklarını belirtti. Dişli Neccar'a günün anısına bir plaket vererek, teşekkür etti.



Diş Hekimi Mehmet Neccar ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - GAZİANTEP