Mumcu'dan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ziyareti

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Ali Mumcu, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şubesini ziyaret ederek dernek yetkilileri ile istişarede bulundu.



Dr. Ali Mumcu, sağlık kurum ve kuruluşları tarafından sunulan sağlık hizmetlerini iyileştirmek, kaliteli ve verimli sağlık hizmeti sunumunu sağlamak, sağlık sunumu ve sağlık sistemi hakkındaki duygu ve düşüncelerini bilmek ve sunulan hizmetlerle ilgili beklentilerini öğrenmek amacıyla Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şubesi Başkanlığını ziyaret etti.



Şube Başkanı Hacı Şahin ve 2. Başkan Duman Demirel ile görüş alışverişinde bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Mumcu, Sağlık Bakanlığının gazi ve şehit yakını ziyareti ile ilgili genelgesi doğrultusunda ilk ziyaretlerinin Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği ile başladığını belirtti. Mumcu, dernek yönetiminden sağlık sunumu ile ilgili görüş alışverişinde bulunduğunu ve ziyaretlere Eskişehir' de bulunan gazi ve şehit yakınları ile devam edeceğini söyledi.



Ziyarete; İl Sağlık Müdür Yardımcısı Babür Mimtaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şubesinden şehit eşleri ve annesi Elif Demirel, Müsemma İlkan ve Hatice Yıldızan eşlik ettiler. - ESKİŞEHİR