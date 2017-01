Multinet Up, "Ulusal Halk Şampiyonluğu" İçin Destek Bekliyor

Avrupa'nın en büyük iş ödülleri arasında yer alan European Business Awards'da (EBA) ulusal şampiyon olan Multinet Up, bu başarısını daha yukarıya taşıyıp "Ulusal Halk Şampiyonu" olmak için paydaşlarından destek bekliyor.



Multinet'ten yapılan açıklamaya göre, yarışmanın inovasyon alanında Türkiye şampiyonu seçilen Multinet Up, ikinci aşamada "Ulusal Halk Şampiyonluğu" için hazırlanan tanıtım videosu üzerinden oy toplamaya başladı.



www.businessawardseurope.com adresindeki EBA web sitesinde yer alan tanıtım videosunda yarattığı yenilikçi finansal teknolojiler ile kurum ve kuruluşlara, çalışanlarına ve bireylere "değer yaratan" çözümler tasarlayan ve sunan Multinet Up'ın iş başarı öyküsü, faaliyetleri, inovasyon alanındaki başarıları aktarılıyor. Multinet Up Türkiye'de 81 ilde güçlü pos ağı ile kurduğu ekosisteminde 35 bin üye iş yeri, 21 bin kurumsal müşteri ve 1 milyona yakın son kullanıcıya hizmet veriyor.



Söz konusu internet sitesindeki tanıtım videosuna 1 Mart'a kadar oy kullanılabilecek.