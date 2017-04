Multinet Up'ın Mobil Cüzdanı Multipay'e Ödül

Multinet Up'ın hızlı ve güvenli ödeme seçeneği sunan yeni nesil mobil cüzdanı MultiPay, CIO Summit'ten ödülle döndü.



Şirket açıklamasına göre, Multinet Up'ın, karekod üzerinden ödeme seçeneği sunan yeni nesil mobil cüzdanı MultiPay, IDC tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen CIO Summit 2017'de Yılın En Yenilikçi Projesi kategorisinde üçüncülük ödülüne layık görüldü.



Etkinlik kapsamında iş, teknoloji ve inovasyon liderlerinin en iyileri de ödüllendirildi.



Antalya'da düzenlenen ödül töreninde MultiPay'in ödülünü Multinet Up Bilgi Teknolojileri Direktörü Zafer Şafak Tokcanlı aldı.