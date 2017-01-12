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Multimedya) - 15 Temmuz Şehidinin Nöbetini Kardeşi Devraldı

Multimedya) - 15 Temmuz Şehidinin Nöbetini Kardeşi Devraldı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : İSTANBUL - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde ele geçirmeye çalıştığı Borsa İstanbul'u savunurken şehit olan polis Mehmet Şevket Uzun'un kardeşi Jandarma Özel Harekatçı Mete Uzun, borsanın yeni güvenlik amiri olarak görevlendirildi.

Multimedya) - 15 Temmuz Şehidinin Nöbetini Kardeşi Devraldı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : İSTANBUL - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde ele geçirmeye çalıştığı Borsa İstanbul'u savunurken şehit olan polis Mehmet Şevket Uzun'un kardeşi Jandarma Özel Harekatçı Mete Uzun, borsanın yeni güvenlik amiri olarak görevlendirildi.

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