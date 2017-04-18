Multimedia Designer Ne İş Yapar?

Reklam dünyasında sık sık duyulan sıfatlardan biri de Multimedia Designer. Peki Multimedia Designer kimdir, ne iş yapar? Kuartet Reklam Ajansı'nın kurucusu Korkut Bayraktar'a sorduk. Bayraktar cevapla.tv kameralarına bakın sorumuzu nasıl yanıtladı?