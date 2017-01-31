Mültecilerin Yeni Yaşam Hayali Trump'ın Seyahat Kısıtlamasına Takıldı





Ülkelerindeki savaşlardan kaçıp Ürdün'ün Amman kentine sığınan yüzlerce Irak, Suriye ve Yemenli mülteci tüm ümitlerini ABD'ye bağlamıştı.



Savaşlardan uzak sakin bir yaşam kurmayı hayal ediyorlardı. Fakat geçtiğimiz cuma günü ABD Başkanı Trump'ın 7 Müslüman ülke vatandaşına ülkeye giriş kısıtlaması getirmesiyle bu hayallerine veda etmek zorunda kaldılar.



Kuzey Irak'ın Sincar bölgesinden kaçan Yezidi bir aile, akrabalarının bulunduğu ABD'ye gidecekken, Trump'ın başkanlık emrine takıldı. Kuzey Iraklı Hudeida Naif Rasho:



"Süreç 6 ay aldı, Bağdat'ta iki görüşme yaptık, tıbbi testleri geçtik. Organizatörler hazır olmamamızı ve 10 gün içinde gideceğimizi söyledi. Ancak daha sonra askıya aldılar."



Pennsylvania Allentown'da bulunan bu ev Suriye'den gelecek olan Hristiyan bir aile için akrabaları tarafından satın alındı. Ancak Şam'dan gelecek ailenin Suriyelilerin yoğun olduğu kasabada yeni bir yaşama başlama hayali Trump'ın başkanlık emriyle son buldu.



Akrabaları geri çevrilen Sarmad Assali:



"Benim iki kayın biraderim göçmen vizesi ile Amerika'ya geliyordu. Sabah 7: 45'te Philadelphia havalimınana indiler ancak bizimle görüşmelerine ve konuşmalarına izin verilmeden Katar'a gönderilmek üzere sonraki uzağı beklediler"



Amerika'ya mülteci olarak geldikten sonra vatandaşlık elde edenler de Trump'ın seyahat kısıtlaması ile korku dolu günleri tekrar hatırladı. Denver'da bulunan öğrenciler, damgalanma korkusuyla birlikte tekrar eski günlere döndü.



Lise öğrencisi Jeneba Berety:



"Ben de o çocuklardan biriyim. Bildiğiniz gibi iç savaştan kaçtım. Buraya geldiğimiz ilk gün annemin ne yaptığını hatırlıyorum. Annem güvenli bir yer bulduğu için havalimanında eğildi ve yeri öptü."



Babası Amerikalılar için çalıştığı için ABD'ye göç eden ailenin çocuğu lise öğrencisi Zahra Abdulameer:



"Vatandaş olmama karşın ben hala bir Müslümanım. ve Turmp Müslümanlar'a karşı. ya bir gün vatandaş olan Müslümanları da hedef alırsa. Bu yüzden korku içindeyim."



Michigan'da görev yapan göçmen avukatı Irak doğumlu Farah Al-Khersan, Kanada'da yemekten dönerken sınırda kocasıyla birlikte gözaltına alınmış. Al-Khersan yaşanan durumu şu sözlerle açıklıyor:



"Zulüm ve belki de ölümle karşılaşacakları ülkelerine zorla geri gönderilme endişesi taşıyorlar. Bu nedenle çok belirsizlik ve panik bulunuyor."



ABD işgali sırasında Amerikan ordusuna çeviri gibi hizmetler sunan Iraklı ailelerse iki kez cezalandırılmış durumda. ABD'ye seyehat edemeyen bu aileler ülkelerinde de tehdit altında.



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Tags: Mültecilerin yeni ABD Dolaşım özgürlüğü yaşam Donald Trump takıldı hayali kısıtlamasına Trumpın Amerika siyaseti seyahat Gepost: 31 januari 2017