Mültecileri Suçlu Gösterecek Terör Saldırısı Planlayan Alman Asker Tutuklandı





Almanya'da kendini Suriyeli mülteci olarak gösteren bir asker, yabancıları kötü gösterecek saldırı planladığı gerekçesiyle tutuklandı. Zanlının bir arkadaşı da aynı soruşturma kapsamında yakalandı.



Kimlik bilgileri açıklanmayan 28 yaşındaki Alman askerin, yabancı düşmanı bir saldırı planladığı iddia edildi. Frankfurt Savcılığı sözcüsü Nadja Niesen soruşturma ile ilgili şunları söyledi:



"Zanlı kasım 2015'te sahte bir isim kullanarak Suriyeli mülteci gibi davrandı. Bunun ardından Bavyeralı yetkililerden sığınma talep eden şahıs, Bavyera mülteci merkezinden de barınma hizmeti aldı."



Zanlının Arapça bilmemesine karşın, mülteci olarak kaydının yapıldığı ve sığınma talep edenlere yapılan yardımlardan yararlandığı açıklandı. Askerin işlemlerini yapan mülteci merkezindeki çalışanlarla ilgili de soruşturma açıldı.



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Tags: terör gösterecek tutuklandı Alman asker Mültecileri planlayan Ordu saldırısı Almanya Tutuklama suçlu Gepost: 28 april 2017