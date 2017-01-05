Mültecilere Yardım Eden Fransız Çiftçi Hakim Karşısında





Fransız bir çiftçi Afrikalı mültecilerin İtalya'dan Fransa'ya geçişine yardım ettiği suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.



Nice'de görülen mahkeme önünde Cedric Herrou için destek gösterisi yapıldı.



Cédric Herrou, jugé pour avoir aidé des migrants: "Ce que je fais n'est pas un sacrifice, c'est un honneur" https: //t.co/7hFT41Vr2V #AFP pic.twitter.com/8PH62zq0Qq— Agence France-Presse (@afpfr) 4 Ocak 2017



Herrou suçlu bulunması durumunda 5 yıl hapse mahkum edilmesinin yanı sıra 30 bin Euro'ya kadar para cezası ödemek durumunda kalabilir.



Fransız çiftçi imkanı olsa göçmenlere tekrar yardım edeceğini söyledi: "Yasa bana karşı, yardıma ihtiyacı olanlara el uzatmaya karşı. Yani bu yasayı değiştirmeliyiz. Yasalar toplumun işlemesi içindir, insanların ahenk içinde yaşaması içindir."



Cedric Herrou, agriculteur, en procès demain pour avoir aidé des migrants. Reportage a écouter dans la matinale de franceinfo à 7h20 #roya pic.twitter.com/eNdtQikkZz— Gaele Joly (joelgaly) 3 Ocak 2017



Herrou'ya destek verenler arasında yer alan İtalyan sanatçı Lucia Palermo, Avrupa'da mültecilere karşı çifte standart uygulandığına dikkat çekti: "Benim kaygım eğer bir Avrupalı'ya destek verirsek ortada bir sorun yok; ancak eğer siz bir mülteciye destek verirseniz ki onların da mülteci olarak hakları var, bu bir problem teşkil ediyor."



Savcı, Herrou'nun ehliyetinin çalışma saatleriyle sınırlandırılmasını ve aracına el konulmasını talep etti.



Fransa'nın İtalya sınırındaki Roya vadisinde çoğunluğu Eritre ve Sudan'dan gelen mültecilere bölge halkının bir bölümü tepki gösteriyor.



Auteur: euronews-tr



Tags: Yasa eden karşısında çiftçi İtalya Mültecilere hakim Dava yardım Fransız Fransa Mülteciler Gepost: 05 januari 2017