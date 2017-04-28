Mülteci ve Türk Çocuklar Ankara'da Buluştu

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) tarafından düzenlenen 1. Çocuk Şenliği'nde farklı milletlerden yüzlerce çocuk bir araya gelerek, dostluk ve kardeşlik mesajları verdi.



Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "1. Çocuk Şenliği" binden fazla çocuğun katılımıyla rengarenk bir atmosfere dönüştü. Türk ve sığınmacı çocukların kaynaşmasını sağlamak, barış, kardeşlik ve dostluk ortamını pekiştirmek amacıyla düzenlenen organizasyonda çocuklar şarkılar söyleyip, uçurtmalar uçurdu, oyun parkurlarında vakit geçirdi, illüzyon gösterisi izleyip, su savaşı yaparak eğlendi. Ailelerin de kaynaşmasına zemin hazırlayan organizasyonda havanın güzel olması anne babalara çimenlere oturup hem çocuklarını izleme hem de güneşin tadını çıkartma fırsatı verdi.



UNICEF Türkiye Başkanı Philippe Duamelle, "Çocuklar için bu önemli günde bine yakın mülteci ve Türk çocuğu bir arada görüyorsunuz. Birlikte eğleniyorlar, oynuyorlar ve en önemlisi arkadaşlık kuruyorlar. Hangi milletten olurlarsa olsunlar aralarında hiçbir fark yok. Gelecek çocuklardır" dedi.



SGDD Genel Koordinatörü İbrahim Vurgun Kavlak ise yüzbinlerce mültecinin Türkiye'de kaldığını belirterek, bu mültecilerin Türkiye'de bir yaşam kurma süreci içerisinde olduklarını, bu grubun içerisinde en çok üzerine düşülmesi gerekenin çocuklar olduğunu söyledi. "Bizler çocukları savunamayacaksak, savunacak çok fazla bir şey yok demektir" diyen Kavlak, bundan sonra da bu tür aktiviteler yapmaya devam edeceklerini kaydetti. - ANKARA