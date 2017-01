Mülteci Olimpiyat Takımı İlk Kez Olimpiyatlarda!

Brezilya'nın Rio de Janerio kentinde 5-21 Ağustos tarihleri arasında yapılacak Olimpiyat oyunlarına mülteci sporculardan oluşan bir takım da katılacak.



Olimpiyat Komitesi'nin açıkladığı 10 kişilik mülteci takımının kadrosunda 2 Suriyeli yüzücü, 2 Kongolu judocu, 1 Etiyopyalı maratoncu, 5 Güney Sudanlı orta mesafe koşucusu yer alıyor.



Suriye, Güney Sudan ya da Kongo gibi ülkelerdeki savaşlardan kaçanlar, Mülteci Olimpiyat Atletleri Takımı olarak adlandırılan 43 kişilik sporcu havuzundan seçildi.



Ülkesi Güney Sudan'daki savaştan kaçan 28 yaşındaki James Chiengjiek, olimpiyatlara katılımının, dünyanın diğer yerlerindeki mülteciler için güçlü bir umut ve destek mesajı olduğunu ifade etti:



"Bu tüm mülteciler için çok iyi bir zamanlama. Sadece katılanlar için değil, çünkü herkesin bildiği üzere bizler dünya genelindeki milyonlarca mülteciyi temsil ediyoruz ve bu insanları da bir şeyler yapabileceğini göstermek büyük bir şans."



Suriye'deki savaştan kaçan ve Almanya'da mülteci statüsü elde eden 18 yaşındaki yüzücü Yusra Mardini ise Rio Olimpiyatları'nda ilk kez yarışacak 10 kişilik olimpik mülteci takımına seçildi. Yusra, 100 metrelik kelebek ve 100 metre serbest kategorilerinde yarışacak.



"Bu çok güzel bir duygu zira asla vazgeçmemek gerektiğini anlıyorsunuz ve buraya gelmek için çok çaba sarf edildi. Bizden veya onlardan kaynaklanan bir çok sorun ortaya çıktı. Ancak devam ettik çünkü hayallerimizin peşinden gidiyoruz."



Olimpiyat açılış gecesinde, 5 farklı kıtayı simgeleyen bayraklarla temsil edilen Mülteci Olimpiyat Atletleri Takımı, ev sahibi Brezilya'dan önce geçiş yapacak.



Yurdu, ulusal bayrağı veya marşları olmayan "Mülteci Olimpiyat Atletleri" dünyadaki tüm mültecilere bir umut mesajı vermeyi amaçlıyor.



