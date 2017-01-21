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Mülteci Kampında Patlama: 6 Ölü, 14 Yaralı
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Mülteci Kampında Patlama: 6 Ölü, 14 Yaralı
21 Ocak 2017 Cumartesi 17:07
Suriye'de mülteci kampında meydana gelen patlama sonucu 6 kişi öldü, 14'ü yaralandı.
Suriye'de mülteci kampında meydana gelen patlama sonucu 6 kişi öldü, 14'ü yaralandı.
Kaynak:
Dunya.com
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