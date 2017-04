Mülteci Çocuklar Sirkle Hayata Yeniden Tutunuyor

MARDİN'de bulunan çoğu Suriyeli ve Iraklı mültecilerden oluşan çocuklar, Avrupa Birliği ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın desteklediği, Her Yerde Sanat Derneği'nin oluşturduğu sirk atölyesinde öğrendikleri gösterilerle hayata yeniden tutunuyor.



Mardin'de 2012 yılından bu yana faaliyet yürüten Her Yerde Sanat Derneği, düzenlediği etkinliklerle savaştan kaçan çocukları yeniden hayata döndürüyor. Derneğin en önemli projelerinden biri olan 'Sirkhane' Türkiye'nin ilk sosyal sirk okulu olarak biliniyor. Dünyanın birçok ülkesinden gönüllü gelen genç sanatçılarla, mülteci çocuklara çeşitli eğitimler sunuyor. 5 yıldan bu yana Mardin'de savaştan kaçan çocukların karşılaştığı travmaları atlatmalarına yardımcı olmak için kurulan atölyelerde, çocuklara sirk gösterisinin yanı sıra, dernek bünyesinde açılan atölyelerde çoğunluğu yaşları 3- 18 arasında değişen 100'ün üzerinde Suriyeli çocuk eğitim görüyor. Ellerindeki toplarla ve uzun tahta bacaklarıyla dans eden çocuklar, aynı zamanda perküsyon ve ritim eğitimi ile Türkçe dersleri de alıyor.



"ÖNCE AHLAK SONRA SİRK EĞİTİMİ"



Çocuklara eğitim veren eğitim koordinatörlerden Ebu Halid Keyr Kasım, Şam'dan geldiği Mardin'de yaşamak zorunda kaldığını belirterek, "Suriye'de de eğitimciydim. Burada çocukların yaşadıkları o travmaları atlatmalarına yardımcı olmak için farklı etkinlikler düzenliyoruz. Çocuklarımızı mutlu etmenin yanında, onlara güzel bir ahlak ve kendi çevrelerine saygılı bir nesil olarak yaşamalarına öncelik veriyoruz. Burada daha çok Suriye'den gelen çocuklarımız eğitim görüyor. Amacımız onların sokakta boş gezmelerinin önüne geçmek ve zararlı alışkanlıklar edinmelerini önlemek. Mülteci oldukları için toplum içinde yanlış işlere girişmesinler istiyoruz" dedi.



Sirk atölyesinde çoğunlukla birkaç aylığına yurtdışından Türkiye'ye gelen gönüllüler eşliğinde jonglör, akrobatlar, tahta bacak ve trapezlerin yetiştiğini anlatan Keyr Kasım, kendilerine bu ortamı sunan dernek yöneticileri ve Türkiyeli yetkililere de teşekkür etti. Keyr Kasım, çocukların zamanla eğitmen rolü aldıklarını ve küçüklere ders vermeye başladıklarını ifade etti.



BAKANLIK VE AB DESTEKLİYOR



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Avrupa Bakanlığı'nin destek verdiği projeyi hayata geçiren Her Yerde Sanat Derneği Başkanı Serdal Adam ise, eğitime çocukların ailelerinin de dahil olduğunu belirterek, "Savaştan kaçan çocuklar ile ülkesine yeni yabancılar gelen çocuklar birbirlerine karşı önyargılar besliyorlar, bu önyargıları yıkmak ve mağdur çocukları hayata yeniden kazandırmak için çalışıyoruz. Sirkhane'de Suriyeli ve Mardinli çocuklar çok iyi arkadaşlıklar kuruyor. Aileleri de arkadaş oluyor. Sirk gösterileri sayesinde sadece çocuklar değil ailelerde sürece dahil oluyorlar" diye konuştu.



ACILARINI UNUTMAK İÇİN KATILIYORLAR



Suriye'nin Halep kentinden geldiğini anlatan kursiyerlerden 11 yaşındaki Hale, Suriye'de yaşadığı acıları bir nebze olsa sirkteki eğitimlere katılarak unuttuklarını ve burada çok eğlendiklerini söyledi. Eğitimler sayesinde Suriye'de yaşadığı acıları unuttuklarını dile getiren Mizgin Muhammed ise şöyle konuştu:



"Burada tahtabacak, dans, müzik, akrobasi eğitimleri alıyoruz. İnşallah ülkemde savaş biter, bizler de ülkemize dönüp orada yaşamımızı devam ederiz. Kursa gelirken çok mutlu oluyorum. Burada keyifle çalışıyoruz."



Sirke arkadaşları sayesinde katıldığını anlatan 10 yaşındaki Beşir de, Musul'dan iki yıl önce Mardin'e geldiğini ve iyi bir cambaz olmak istediğini söyledi.



- Mardin