Mülteci botunda hayatını kaybeden Siirtli kemancının ağabeyi konuştu

İSTANBUL - Belçika'daki ağabeyinin yanına müzik eğitimi almak için gitmek isteyen ve vize alamadığı için mültecilerle birlikte bota binen genç kemancı Barış Yazgı hayatını kaybetti. Siirtli kemancının ağabeyi Suat Yazgı yaşananları anlatarak, "Biz gitmeyi kafasına koyduğunu anladık ama vazgeçiremedik. Bize söylediklerine göre gece saat 12 sıralarında açılıyorlar. Daha 4 kilometre geçmeden bot batmış. Botta da 25 kişi varmış" dedi.

Belçika'daki ağabeyinin yanına müzik eğitimi almak için gitmek isteyen 22 yaşındaki genç kemancı Barış Yazgı vize alamayınca mültecilerle birlikte botla Ege denizine açılmıştı. Geçtiğimiz gün Midilli açıklarında batan mülteci botunda hayatını kaybeden Siirtli kemancının cansız bedeni enstrümanı ve el yazısıyla notalarını karaladığı kendi besteleri ile birlikte bulunmuştu. Talihsiz gencin ağabeyi Suat Yazgı yaşananları anlattı. Kardeşinin keman virtüözü olmak istediği söyleyen Yazgı, Türkiye'de de sokaklarda keman çaldığını söyledi. Bir bota 25 kişinin bindiğini ve 4 kilometre sonra botun battığını söyleyen ağabey Yazgı, "Biz gitmeyi kafasına koyduğunu anladık ama vazgeçiremedik" dedi.

Kardeşinin daha önce de kaçak yollarla Belçika'ya gittiğini söyleyen Suat Yazgı, "Kardeşim daha önce yine kaçak olarak geçen yaz gitti ve orada bir 7 ay kalma süreci yaşamıştı. Oranın eğitim şartlarını sosyal yaşantısını benimsemişti açıkçası. Bir de kemana çok yatkın bir çocuktu. Hayaliydi virtüöz olmak. Sokak müziği yapardı kendisi. Ekstra burada doğum günü partileri gibi günlerde gider çalardı. Bu hayaliyle bu 7 aylık süreçten sonra geri dönüş yaptı. Bir türlü adapte olamadı buraya. Çünkü oranın şartlarını gördükten sonra ben burada olmalıyım dedi. Ağabeyim de orada ama ağabeyimin oradaki şartlarından dolayı yani sürekli çalışan bir insan değil orada ve oradaki devletin politikasından dolayı kolay değil yani kardeşini yanına almak. Yanına alamadı kardeşini" diye konuştu.

Genç kemancıya gitmemesi için defalarca uyarılarda bulunduğunu söyleyen ağabey Yazgı, "Biz anladık kafasına koymuş gitmeyi. Annem özellikle her gün ağlayarak yalvarırdı gitme diye. Bize de lütfen bunu bırakmayın derdi. Ben söylüyordum ama 'benim hayatıma karışma ben oraya gideceğim' dedi. 3-4 aydır gitme denemeleri oluyordu. Oradaki insanlarla diyalog kuruyordu. Neden olduğunu bilmiyorum hava şartlarından mı nedendir olmuyordu geri dönüyordu. En son seçimlerden önce de oradaydı. Sonra geri geldi. Yine olmamıştı. 'Nereden geliyorsun' diye sordum. 'Çanakkale'den' dedi. 'Yapma bak sana basit geliyor ama ucunda ölüm de olabilir. Havalarda kötü, dikkat et' dedim. Yine haberimiz olmadan cumartesi günü gitmiş. Ben iş yerinde çalışırken bir haber sitesinde haber geçti. 'Göçmen gemisi battı' diye. Bende içime kuşku düştü eve gittim. Hemen kardeşimle irtibata geçtim. Kardeşim de jandarmayla irtibata geçti. Jandarmaya 'yanında keman olan bir çocuk var mı?' diye sorduk. Onlar da 'evet var' dedi. Kimliği evdeydi ama üzerinde daha önceki gittiği göçmen kartı vardı. Barış Yazgı ve Siirtli olduğuna dair. Sonra ismini söylediler dünyamız başımıza yıkıldı" şeklinde konuştu.

Botta 25 olduğunu ve açıldıktan yaklaşık 4 kilometre sonra battığını söyleyen Yazgı, "Biz zaten öğrenir öğrenmez gittik. Bize söylediklerine göre gece saat 12 sıralarında açılıyorlar. Daha 4 kilometre geçmeden batmış. Botta da 25 kişi varmış. Öğlen bir yük gemisi cesetleri deniz üzerinde fark ediyor. Güvenlik güçlerine haber veriyor. Bir taraftan Yunanistan'dan gelen güvenlik güçleri bir taraftan Türkiye'den gelen güvenlik güçleri cesetleri topluyorlar. Türk tarafındaki güvenlik güçleri 7 tane ceset almış. Yunanistan tarafı sanırım 9- 10 tane. Ama 2 tane yaşayan insan olduğunu görüyor bizim taraf. Bunların ifadesi gerekiyor. Hemen rica ediyorlar. Onlarda ifadeleri fakslıyor. Bunlar 25 kişi yola çıkıyorlar, bot alabora oluyor. Sonuç hüsran" ifadelerini kullandı.

"Ben orada kimsesiz cesetler gördüm, bütün insanların duyarlı olmasını istiyorum"

Yazgı sözlerine şöyle devam etti: "Allah kimsenin başına vermesin ama ben bu olayın peşini bırakmayacağım. Ben devlete güveniyorum ama bu kadar para dönen bir sermaye var orada buna kimse engel olamıyor. Her gün onlarca insan ölüyor yazık günah yani. Ben orada kimsesiz cesetler gördüm. Bütün insanların duyarlı olmasını istiyorum. Allah hiç bir anneye böyle bir acı yaşatmasın."