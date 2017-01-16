'Hande Yener'in Oğluyla Yakınlaştı' İddiası Müjde Uzman'ı Çıldırttı

Şarkıcı Hande Yener, önceki akşam 44. yaşına girdi. Trump Tower içerisinde bulunan bin kişilik bir gece kulübünü kapatan Yener, sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi. Kendisinden 12 yaş küçük nişanlısı Cem Şenol'un özel olarak organize ettiği doğum partisinde, Yener'in oğlu Çağın Kulaçoğlu, Müjde Uzman, Aylin Coşkun ve bu sene Survivor'a katılacak olan Eser West gibi isimler de katıldı.

"MÜJDE UZMAN VE ÇAĞIN YAKINLAŞTI" İDDİASI

Gecede yakınlaştıkları iddia edilen Müjde Uzman ve Hande Yener'in oğlu Çağın Kulaçoğlu'nun mekanı arka kapısından terk ettikleri şeklinde haberler yapıldı.

"HAFTALIK GÖMME SEANSIMIZA HOŞ GELDİNİZ"

Ancak Uzman, aşk haberlerini sosyal medya hesabına taşıyarak sert bir dille yalanladı. Müjde Uzman şu ifadelere yer verdi: "Evet, haftalık gömme seansımıza hoş geldiniz! Haberi yapanın ismini göremedim, yoksa onu sokardım yerin dibine de… Utanması olmayanlara zor."