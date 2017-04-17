Müjde Açıklandı

İspanya La Liga'da Barcelona'nın önünde lider durumda bulunan ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna fırtına gibi devam eden Real Madrid Almanya'da 2-1 kazandığı çeyrek final ilk maçın rövanşında bu kez Bayern Munih ile İspanya'da karşılaşacak. Real Madrid avantajlı skoru koruyarak yarı finale çıkmanın hesaplarını yapıyor. Almanya Bundesliga'nın lideri Bayern Munih ise deplasmanda rakibini devirmek istiyor.



Real Madrid-Bayern Munih maçı hangi kanalda saat kaçta?



Santiago Bernabeu'da oynanacak ve yarın saat 21.45'de başlayacak mücadele TRT 1'den canlı olarak ekranlara gelecek. Maçın canlı-grafikli anlatımı ise fanatik.com.tr'de olacak.



Real Madrid-Bayern eksik ve cezalı listesi



Real Madrid'de Varane, Pepe ve Gareth Bale'in sakatlıkları bulunuyor. Bale'in rövanş maçında oynayıp oynamayacağı yarın maç saatinde belli olacak.



İlk maçta ikinci sarıdan kırmızı kart gören Bayern Munihli savunma oyuncusu Javi Martinez Real Madrid maçında oynamayacak. Konuk ekipte ayrıca Mats Hummels'in sakatlığı devam ediyor. İlk maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Lewandowski'nin ikinci maça 11'de başlaması bekleniyor.



Real Madrid-Bayern Munih muhtemel 11'ler



Real Madrid: Navas, Carvajal, Ramos, Nacho, Marcelo, Kroos, Casemiro, Modric, Bale, Ronaldo ve Karim Benzema



Bayer Munih: Neuer, Lahm, Boateng, Alaba, Bernat, Alonso, Vidal, Robben, Alcantara, Ribery, Lewandowski



Kaynak: Fanatik