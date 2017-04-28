Müjdat Gezen: (Tahliye Olan Kundakçıya) Benim Kapım Herkese Açık

Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA) MÜJDAT Gezen Sanat Merkezi'ni kundakladığı gerekçesi yargılanan Mehmet Ali Aligül tahliye edildi. Tahliye kararı sonrası bir açıklama yapan Müjdat Gezen "4 çocuğu var bu gencin. Öyle kin,nefret bizim kitabımızda yok. Ne kindar büyütüldük, ne de böyle duygular yaşıyoruz" dedi. Gezen, 'Kendisini affetmeniz karşısında nasıl bir tepkisi olmuş' sorusuna, "herhalde çok mutlu olmuştur. 'Gitmek istiyorum' demiş. Kapım herkese açık. Zaten ben onu unuttum açıkcası. Yani benim beynim olumlu şeylere çalışıyor. Kin,nefret, kindar gençlik bunlara kafam ermiyor benim" dedi.



Kadıköy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundakladığı gerekçesi ile "Mala zarar verme" ve "Kasten yangın çıkarma" suçlarından 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Mehmet Ali Aligül, kendi avukatı ve müştekilerin Avukatı Celal Ülgen'in talebi üzerine yurtdışı yasağı koyularak tahliye edildi .Tahliye kararı üzerine Müjdat Gezen, Doğan Haber Ajansı'na bir açıklama yaptı.



Gezen yaptığı açıklamada, "Dün akşam avukatım Celal Ülgen aradı. Bugün duruşma olduğunu söyledi. Benim adıma o katılıyor. Bu okulumuzu kundaklayan gencin duruşmasıydı. 'Ne yapalım' dedi. Zaten ilk duruşmada 'benim param yok' demiş. Ben para talep etmiyorum ondan çünkü zaten sigorta bize zararı ödedi .Hem de param yok diyen birisinden alıcaz da sigortaya bir kısmını vericez de felan da... Onlar da benim tarzım değil" dedi.



"TUTUKLUĞUN NE OLDUĞU YAŞANMADAN BİLİNECEK BİR ŞEY DEĞİL"



Gezen,"4 çocuğu var bu gencin. Zor bir durum ben cezaevinde yattığım için bu işlerin nasıl olduğunu iyi bilirim. Celal bey ile konuştuk dün. Tutuksuz yargılanması talebinde bulunduk. Çünkü bu bir içtihat oluşturursa, içeride tutuklu bulunan gazeteci arkadaşlarımız ve bir yığın tutuklu insanın tutuksuz yargılanmasına içtihat oluşturursa çok mutluluk hissederim. Çünkü gerçekten tutukluğun ne olduğu yaşanmadan bilinecek bir şey değil. Bence küçücük bir Müjdat böyle bir şey de bulunabiliyorsa koskaca devlet de bulunabilir diye düşünüyorum" diye konuştu.



"KİN, NEFRET BİZİM KİTABIMIZDA YOK"



"Ailesi ziyarete gitmek istiyoruz demişler avukatıma sarılıp ağlamış kadın" diyen Gezen,"Buyursunlar gelsinler dedim. Kapımız herkese açıktır. Öyle kin, nefret bizim kitabımızda yok. Ne kindar büyütüldük, ne de böyle duygular yaşıyoruz. Zaten acı çekiyor sadece bir kişi acı çekmiyor.A rkada 4 çocuk, karısı, yakınları, akrabaları acı çekiyor. Benim kızım, cezaevindeyken çok mutsuz olmuştu. Bütün bunlar geldi gözümün önüne. Tutuksuz yargılanması konusunda ben de davamdan vazgeçtim zaten hoş bir şey değildi. İnşallah bir daha da yaşanmaz" şeklinde konuştu.



"BENİM BEYNİM OLUMLU ŞEYLERE ÇALIŞIYOR"



Müjdat Gezen, 'Kendisini affetmeniz karşısında nasıl bir tepkisi olmuş' sorusuna, "herhalde çok mutlu olmuştur. 'Gitmek istiyorum' demiş. Kapım herkese açık. Zaten ben onu unuttum açıkcası. Yani benim beynim olumlu şeylere çalışıyor. Kin,nefret, kindar gençlik bunlara kafam ermiyor benim" dedi.



" MODEL OLUŞTURACAKSA ÇOK MUTLULUK DUYARIM"



Gezen, "Bundan sonra ufak bir model oluşturacaksa çok mutluluk duyarım.Eğer yargı sisteminin içersinde böyle bir şey varsa bunu uygulasınlar. Yargılansın herkes tabiki yargıya bir sözüm yok. Ama tutuksuz yargılanma imkanı olanlar tutuksuz yargılansınlar. Özellikle fikir ve basın suçlarında bunun olmasını çok istiyorum. Eğer bir nebze faydamız olursa çok mutlu olurum" diye konuştu.



