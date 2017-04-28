Müjdat Gezen Sanat Merkezinin Kundaklanmasında Tahliye

Kadıköy'de, Müjdat Gezen Sanat Merkezini kundakladığı gerekçesiyle "mala zarar verme" ve "kasten yangın çıkarma" suçlarından 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Aligül'ün tahliyesine karar verildi.

Müjdat Gezen Sanat Merkezinin Kundaklanmasında Tahliye

Kadıköy'de, Müjdat Gezen Sanat Merkezini kundakladığı gerekçesiyle "mala zarar verme" ve "kasten yangın çıkarma" suçlarından 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Aligül'ün tahliyesine karar verildi.

Kaynak: Dunya.com

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