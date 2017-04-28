Müjdat Gezen Sanat Merkezinin Kundaklanmasında Tahliye
Kadıköy'de, Müjdat Gezen Sanat Merkezini kundakladığı gerekçesiyle "mala zarar verme" ve "kasten yangın çıkarma" suçlarından 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Aligül'ün tahliyesine karar verildi.
Kadıköy'de, Müjdat Gezen Sanat Merkezini kundakladığı gerekçesiyle "mala zarar verme" ve "kasten yangın çıkarma" suçlarından 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Aligül'ün tahliyesine karar verildi.
Kaynak: Dunya.com
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