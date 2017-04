Müjdat Gezen Sanat Merkezinin Kundaklanması Davası

Kadıköy'de, Müjdat Gezen Sanat Merkezini (MGSM) kundakladığı gerekçesiyle yargılanan Mehmet Ali Aligül'ün tahliyesine karar verildi.



Anadolu 49. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Ali Aligül ile taraf avukatları katıldı.



Mahkeme hakimi, suça konu binanın vasıf ve niteliği hakkında gelen yazıda, sanat merkezinin Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bir kurum olarak faaliyetini sürdürdüğünün bildirildiğini kaydetti.



"Maddi ve manevi giderim talebimiz yok"



Müjdat Gezen'in avukatı Celal Ülgen, tazminat taleplerinin olmadığını belirterek, şunları söyledi:



"Sanığın evli ve 4 çocuğunun olması, ekonomik açıdan o parayı karşılayamayacağı düşüncesiyle biz kendimizi alacaklı olarak görmekten vazgeçiyoruz. Kendisinden maddi veya manevi giderim talebinde bulunmuyoruz. Ödenmiş gibi kabul edilmesini istiyoruz. Eğitim merkezinde meydana gelen zarar, sigorta tarafından karşılanacaktır. Bu konuda tarafımıza bir külfet düşmeyeceği anlaşılmaktadır. Müjdat Gezen de böyle düşünmektedir. Sanık hakkında cezai yönden şikayetimiz devam ediyor. Bizim bu talebimiz ileride sanık hakkında verilecek kararda mahkemece de uygun görüldüğü takdirde erteleme ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması koşullarının uygulanabilme açısından yaptığımız bir açıklama ve beyandır."



Sanık Aligül, eylemini, Müjdat Gezen'in Abdülhamit Han'ın torunu hakkındaki söylemleri üzerine gerçekleştirdiğini ifade ederek, "O anki fevri bir davranışım oldu. Keşke bunlar yaşanmasaydı." dedi.



Aligül'ün avukatı Zeynep Sümeyye Eker, müvekkilinin savunmasına katıldığını belirterek, "Kendisi pişmanlığını dile getirmiştir. Esasa ilişkin savunmamızı hazırlamak için sure istiyoruz. Müşteki tarafın tazminat giderimi konusundaki olumlu yaklaşımı, evli ve çocuk sahibi oluşu dikkate alınarak tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz." şeklinde konuştu.



"Sanık tahliye edilirse sanat merkezinde çayımızı içebilir"



Bu sırada Müjdat Gezen'in avukatı Ülgen, sanık Aligül'ün sosyal medyada silahla çekilmiş bir fotoğrafını mahkemeye sunarak, şunları dile getirdi:



"Her ne kadar sanığın yaptığı eylemi vahim bulsak da bizim bu aşamada sanığın tahliyesine itirazımız yoktur. Tutuklama bir tedbirdir. Kimsenin tutuklamayla terbiye edilmesini istemiyoruz. Sanık tahliye edildikten sonra eğer kendisi de isterse ve mahkemece tahliye de edilirse, cezaevinden çıktıktan sonra sanat merkezinde bir çayımızı da içebilir. Bizi de tanıyabilir. Bu Müjdat Gezen'in de isteğidir."



Bunun üzerine söz verilen Aligül, "Bu davete ben de çok memnun oldum. İcabet ederim. Ben de tahliyemi istiyorum." dedi.



Mahkeme hakimi, Müjdat Gezen'in avukatının beyanlarını da dikkate alarak, delillerin toplanmış olması, sanığın pişmanlık beyanları, tutukluluk halinin devamında fayda bulunmadığı gerekçeleriyle Aligül'ün tahliyesine karar verdi.



Sanık Aligül'ün yurt dışına çıkış yasağı koyan mahkeme, duruşmayı erteledi.



İddianameden



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay tarihinde sanığın gece vakti Müjdat Gezen Kültür ve Sanat Merkezine giderek elinde bulunan şişedeki benzini, binanın öğrenci giriş kısmına dökerek yangın çıkardığı anlatılıyor.



İddianamede, Aligül'ün "yakıcı ve yanıcı madde kullanarak yakmak suretiyle mala zarar verme" ve "yangın çıkarmak suretiyle genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçlarından 1 yıl 2 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.



Öte yandan iddianamede, Aligül'ün işlediği suçların TCK'nın 29. maddesindeki "haksız tahrik" suçu kapsamında değerlendirilerek cezada indirim yapılması da talep ediliyor.