Müjdat Gezen Sanat Merkezi Kundakçısına Tahliye Kararı

Müjdat Gezen Sanat Merkezini kundaklayan şahıs Mehmet Ali A., hakkında yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla tahliye edildi.



Müjdat Gezen Sanat Merkezini kundaklayan ve 'yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme' suçundan yargılanan tutuklu şahıs Mehmet Ali A., yurt dışı çıkışı yasağı konularak adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi. İstanbul Anadolu 49'uncu Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Ali A. ve avukatı ile Müjdat Gezen'in avukatı Celal Ülgen katıldı. Salonda sanık yakınları da hazır bulundu.



Duruşmada, Müjdat Gezen'in avukatı Ülgen söz alarak, "Müvekkilimle görüştüm. Eğitim merkezimizdeki zarar sigorta tarafından karşılanacaktır, bu konuda tarafımıza külfet düşmeyeceği anlaşılmaktadır. Sanığın evli ve 4 çocuklu oluşunu da dikkate alarak kendisinden herhangi bir şekilde maddi veya manevi giderim talebinde bulunmuyoruz" dedi.



Sanık Mehmet Ali A. pişman olduğunu belirterek, "O an bir anlık fevri bir davranışım oldu, keşke bunlar yaşanmasaydı" şeklinde konuştu.



"Sanat merkezimizde bir çayımızı içmesini isteriz"



Duruşma sırasında söz alan avukat Celal Ülgen, "Her ne kadar sanığın yaptığı eylemi vahim bulsak da bizim bu aşamada sanığın tahliyesine itirazımız yoktur. Tutuklama bir tedbirdir, kimsenin tutuklamayla terbiye edilmesini istemiyoruz. Eğer kendisi isterse ve mahkeme de tahliye ederse, cezaevinden çıktıktan sonra gelip sanat merkezimizde bir çayımızı içmesini isteriz, bu müvekkilim Müjdat Gezen'nin talebidir" dedi.



Hakim Gökhan Pala'nın, "Ne diyorsun bak seni çaya davet ediyorlar?" demesi üzerine sanık, "Bu davete ben de memnun oldum, icabet ederim. Tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullandı.



Kararını açıklayan mahkeme, sanık Mehmet Ali A. hakkında, yurt dışı çıkışı yasağı koyarak adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.



Duruşma sonrası, sevinç gözyaşlarını tutamayan sanık yakınları, Müjdat Gezen'in avukatına teşekkür ederek adliyeden ayrıldı. - İSTANBUL