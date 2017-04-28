Müjdat Gezen: 'Kapım Herkese Açık'

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundakladığı gerekçesi yargılanan Mehmet Ali Aligül tahliye edildi. Tahliye kararı sonrası bir açıklama yapan Müjdat Gezen "4 çocuğu var bu gencin. Öyle kin,nefret bizim kitabımızda yok. Ne kindar büyütüldük, ne de böyle duygular yaşıyoruz"diye konuştu. Kadıköy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundakladığı gerekçesi ile "Mala zarar verme" ve "Kasten yangın çıkarma" suçlarından 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Mehmet Ali Aligül, kendi avukatı ve müştekilerin Avukatı Celal Ülgen'in talebi üzerine yurtdışı yasağı koyularak tahliye edildi .