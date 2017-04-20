Müjdat Gezen "Hakaret" Suçundan İfade Verdi
AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu ' nun sinema sanatçısı Müjdat Gezen hakkında, yaptığı basın toplantısında şahsına hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunması üzerine Müjdat Gezen Anadolu Adalet Sarayı ' na gelerek ifade verdi.
AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'nun sinema sanatçısı Müjdat Gezen hakkında, yaptığı basın toplantısında şahsına hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunması üzerine Müjdat Gezen Anadolu Adalet Sarayı'na gelerek ifade verdi. Çıkışta açıklama yapan Gezen, "O, bana hakaret ediyor ifade vermiyor, ben etmediğim hakaretten dolayı, kuzu dedim diye ifade veriyorum" dedi...