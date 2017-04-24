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Mühürsüz Taksimetrelere El Konuldu
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Mühürsüz Taksimetrelere El Konuldu

Mühürsüz taksimetre şikayeti üzerine harekete geçen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı müfettişleri, İstanbul'da görev yapan taksilerdeki taksimetre mühürlerinin geçersiz olduğunu tespit etti.

Mühürsüz Taksimetrelere El Konuldu

Mühürsüz taksimetre şikayeti üzerine harekete geçen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı müfettişleri, İstanbul'da görev yapan taksilerdeki taksimetre mühürlerinin geçersiz olduğunu tespit etti.

Kaynak: Dunya.com

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Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Istanbul, İstanbul, Taksi