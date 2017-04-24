Mühürsüz Taksimetrelere El Konuldu
Mühürsüz taksimetre şikayeti üzerine harekete geçen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı müfettişleri, İstanbul'da görev yapan taksilerdeki taksimetre mühürlerinin geçersiz olduğunu tespit etti.
Mühürsüz taksimetre şikayeti üzerine harekete geçen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı müfettişleri, İstanbul'da görev yapan taksilerdeki taksimetre mühürlerinin geçersiz olduğunu tespit etti.
Kaynak: Dunya.com
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