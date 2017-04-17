Mühürsüz Oy Kararı!
YSK Başkanı Güven: "(Mühürsüz oy kararı) Sisteme tek bir oy girilmeden, siyasi partilerle paylaşılmadan bu kararı aldık.
YSK Başkanı Güven: "(Mühürsüz oy kararı) Sisteme tek bir oy girilmeden, siyasi partilerle paylaşılmadan bu kararı aldık. Dolayısıyla bu karara herhangi bir anlam yüklemek doğru değildir.
Kaynak: Dunya.com
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