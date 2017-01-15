Mühürlenen Kapıyı Duvarla Örüp, Yeniden Kumar Oynadılar

Konya'da daha önceden tombala oynatıldığı gerekçesiyle kapatılarak mühürlenen işyerine baskın yapan polis 50 kişiyi tombala oynarken suçüstü yakaladı. İşyeri sahibinin baskınlara karşın mühürlü kapının önüne tuğladan duvar ördüğü, müşterileri ise arka kapıdan içeriye aldığı belirlendi.

MÜHÜRLENEN KAPIYI GÖREN POLİSLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Selçuklu İlçesi Horozluhan Mahallesi'ndeki daha önceden yasa dışı tombala oynatıldığı gerekçesiyle kapatılan ve mühürlenen iş yerinde yeniden tombala oynatıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine ekipler işyerini fiziki takibe aldı. İçerde kumar oynatıldığını belirleyen ekipler işyerine baskın düzenledi. Polis, baskın sırasında şaşırdı. İşyeri sahibi Mehmet Sani B.'nin 15 gün önce mühürlenen ruhsatsız işyeri kapısının önüne polis baskınına karşın tuğladan duvar ördüğü, müşterileri ise arka kapıdan içeri aldığı görüldü.

KUMAR OYNAYAN 50 KİŞİYE CEZA

Mehmet Sani B., 'kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak, mühür bozmak' suçundan gözaltına alındı. İşyerinde yapılan aramalarda ise 1 adet tombala makinası, 80 adet tombala kartı, 550 adet pul, 2 adet el telsizi ile veresiye oyun oynayan oyuncuların borcunu gösterir defter sayfası ele geçirildi. Ayrıca tombala oynadığı tespit edilen 50 kişiye ise 'Kabahatler Kanunu'na' göre toplam 10 bin 950 lira para cezası kesildi.