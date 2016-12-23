Muhteşem Yüzyıl Kösem 6. Bölüm Kösem Evladıyla Sınanıyor

Muhteşem Yüzyıl Kösem 6. bölümüyle ekranlara geliyor. Muhteşem Yüzyıl Kösem'de bu hafta Kösem Sultan evladıyla sınanıyor! Kösem Sultan, Şehzade Kasım'ın sırrını öğreniyor! Sultan Murad, Farya'yı saraya geri getiriyor! Farya'nın saraya geri döndüğünü öğrenen Ayşe Sultan öfkeden deliye dönüyor! Kösem Sultan Farya'nın hareme girmesine müsaade etmiyor! Şehzade İbrahim, Kasım'ın sırrını hiç öğrenmemesi gereken birine söylüyor! Şehzade Kasım'ın hamile cariyesi kaçırılıyor! Cariyenin kaçırıldığını öğrenen Kösem Sultan her yerde onu aratıyor! Silahdar Mustafa, Atike Sultan'a kalbinde başka biri olduğunu söylüyor! Gevherhan Sultan ise Silahdar'la gizlice buluşuyor! Ayşe Sultan ve Farya karşı karşıya geliyor! Farya'nın yanına giden Sultan Murad, duydukları karşısında şoke oluyor! Gülbahar Sultan sarayda kalmak için, Kösem Sultan'a karşı koyamayacağı bir teklifte bulunuyor! Muhteşem Yüzyıl Kösem 6. bölümüyle bu akşam Fox TV ekranlarında olacak.

MUHTEŞEM YÜZYIL KÖSEM 5. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Muhteşem Yüzyıl Kösem 6. bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Muhteşem Yüzyıl Kösem 5. bölümünde Sultan Murad hayatının en büyük korkusunu yaşıyor! Prenses Farya, Sultan Murad'ın karşısına getirilir. Sultan Murad hükmünü bizzat verecektir! İdam edileceğinden emin olan Farya, Sultan Murad'ın hükmünü duyunca ölmekten beter olur. Vakfında, suikasta uğrayan Kösem Sultan kaybolur. Asi sipahilerinden kaçırdığından şüphe ederler. Zaten yaralı olan Kösem Sultan hayatta kalabilecek midir? Validesinin saldırıya uğradığını öğrenen Sultan Murad, sefer yolundan geri döner. Kösem Sultanı bizzat arayacak ve bulacaktır. Sultan Murad, aramaların başındayken asi sipahiler tarafından saldırıya uğrar. Prenses Farya, Sultan Murad uğruna canını hiçe sayar. Atike Sultan, Silahdar Mustafa'yı köşeye sıkıştırır. Her şeye razıdır. Silahdar'a bir teklifte bulunur! Silahdar ise Gevherhan Sultana karşı olan hislerini daha fazla saklayamaz. Sultan Murad, Prenses Farya'ya verdiği sözleri tutar. Amcası İstvan'ı cezalandırır ve annesi Kraliçe Catherine'i kurtarır. Artık, Farya annesiyle beraber ülkesine dönecektir. Ülkesine dönmek için yola çıkan, Farya büyük bir sürprizle karşı karşıya kalır. Şehzade Kasım'ın yasak olduğu halde cariyeyle görüşmeye devam etmektedir. Hiç ummadıkları bir anda bu sırrı biri öğrenir!

MUHTEŞEM YÜZYIL KÖSEM HİKAYESİ

Senaryosunu Yılmaz Şahin'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Çağatay Tosun'un üstlendiği "Muhteşem Yüzyıl Kösem", "Devlet-i Aliyye" ile nikahlı Kösem Sultan ile oğlu Murad'ın savaşını konu aldığı yeni sezonunda Osmanlı'nın tarihinde yepyeni bir perde açacak. Altı yaşındaki oğlu tahta geçtiğinde "Saltanat Naibeliği" makamına yükselen Kösem Sultan, tüm düşmanlarını alt ederek elde ettiği iktidarının yanı sıra saltanat naibeliğiyle dünyaya diz çöktüren bir sultan olmuştur. Oğlu IV. Murad üzerinden devletin en büyük otoritesi haline gelen Kösem Sultan'ın gücü, iktidarı ele alma isteğinde olan Sultan Murad'ın demir yumruğuyla sarsılacak; sıradan olmayı asla kabul edemeyecek iki kişi; ana ve oğul, hünkar ile sultan karşı karşıya gelecektir.Bağdat Fatihi IV. Murad, azmi, kararlılığı ve kudretiyle Osmanlı İmparatorluğu'na Kanuni Sultan Süleyman'dan sonraki en güçlü dönemini yaşatacak; devletin içeride ve dışarıda girdiği yenilgiler çağını kapatacaktır. Dizi, Osmanlı'nın hasret kaldığı güçlü dönemleri geri getiren IV. Murad'ın Kösem Sultan'a karşı iktidar yürüyüşünü ve hiç bilmediği bir yere, hiç tanımadığı bir adama sığınmaya gelen Farya ile olan tutkulu dolu aşkının destanını anlatacak.







