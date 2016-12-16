Muhteşem Yüzyıl Kösem 5. bölüm Sultan Murad hayatının korkusunu yaşıyor. Muhteşem Yüzyıl Kösem 5. bölümünde Prenses Farya, Sultan Murad'ın karşısına getirilir. Sultan Murad hükmünü bizzat verecektir! İdam edileceğinden emin olan Farya, Sultan Murad'ın hükmünü duyunca ölmekten beter olur. Vakfında, suikasta uğrayan Kösem Sultan kaybolur. Asi sipahilerinden kaçırdığından şüphe ederler. Zaten yaralı olan Kösem Sultan hayatta kalabilecek midir? Validesinin saldırıya uğradığını öğrenen Sultan Murad, sefer yolundan geri döner. Kösem Sultanı bizzat arayacak ve bulacaktır. Sultan Murad, aramaların başındayken asi sipahiler tarafından saldırıya uğrar. Prenses Farya, Sultan Murad uğruna canını hiçe sayar. Atike Sultan, Silahdar Mustafa'yı köşeye sıkıştırır. Her şeye razıdır. Silahdar'a bir teklifte bulunur! Silahdar ise Gevherhan Sultana karşı olan hislerini daha fazla saklayamaz. Sultan Murad, Prenses Farya'ya verdiği sözleri tutar. Amcası İstvan'ı cezalandırır ve annesi Kraliçe Catherine'i kurtarır. Artık, Farya annesiyle beraber ülkesine dönecektir. Ülkesine dönmek için yola çıkan, Farya büyük bir sürprizle karşı karşıya kalır. Şehzade Kasım'ın yasak olduğu halde cariyeyle görüşmeye devam etmektedir. Hiç ummadıkları bir anda bu sırrı biri öğrenir! Muhteşem Yüzyıl Kösem 5. bölümüyle bu akşam FOX ekranlarında olacak.

MUHTEŞEM YÜZYIL KÖSEM 4. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Muhteşem Yüzyıl Kösem'de bu hafta Sultan Murad hayatının en zor kararını veriyor! Sultan Murad'a ihanet eden Prenses Farya, has odadan kaçmaya çalışırken vuruluyor! Kendisine ihanet eden kişinin Farya olduğunu öğrenen Sultan Murad, büyük hayal kırıklığı yaşıyor! Gülbahar Sultan yıllar sonra saraya dönüyor! Kösem Sultan, eski düşmanıyla karşı karşıya geliyor! Atike Sultan, Silahdar'ın hislerinden emin olmak istiyor! Silahdar'ın ise kalbine bambaşka bir ateş düşüyor. Sultan Murad, zor da olsa, Farya'yla ilgili hükmünü veriyor! Sipahiler Kösem Sultan'a hain bir tuzak kuruyor!

MUHTEŞEM YÜZYIL KÖSEM HİKAYESİ

Senaryosunu Yılmaz Şahin'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Çağatay Tosun'un üstlendiği "Muhteşem Yüzyıl Kösem", "Devlet-i Aliyye" ile nikahlı Kösem Sultan ile oğlu Murad'ın savaşını konu aldığı yeni sezonunda Osmanlı'nın tarihinde yepyeni bir perde açacak. Altı yaşındaki oğlu tahta geçtiğinde "Saltanat Naibeliği" makamına yükselen Kösem Sultan, tüm düşmanlarını alt ederek elde ettiği iktidarının yanı sıra saltanat naibeliğiyle dünyaya diz çöktüren bir sultan olmuştur. Oğlu IV. Murad üzerinden devletin en büyük otoritesi haline gelen Kösem Sultan'ın gücü, iktidarı ele alma isteğinde olan Sultan Murad'ın demir yumruğuyla sarsılacak; sıradan olmayı asla kabul edemeyecek iki kişi; ana ve oğul, hünkar ile sultan karşı karşıya gelecektir.Bağdat Fatihi IV. Murad, azmi, kararlılığı ve kudretiyle Osmanlı İmparatorluğu'na Kanuni Sultan Süleyman'dan sonraki en güçlü dönemini yaşatacak; devletin içeride ve dışarıda girdiği yenilgiler çağını kapatacaktır. Dizi, Osmanlı'nın hasret kaldığı güçlü dönemleri geri getiren IV. Murad'ın Kösem Sultan'a karşı iktidar yürüyüşünü ve hiç bilmediği bir yere, hiç tanımadığı bir adama sığınmaya gelen Farya ile olan tutkulu dolu aşkının destanını anlatacak.