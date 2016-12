Muhteşem Yılbaşı Galası 2017

Ünlü sanatçılar Sibel Can ve Murat Dalkılıç, Bon Production imzası taşıyan Muhteşem Yılbaşı Galası'nda ilk kez bir araya geliyor!



31 Aralık gecesi için özel olarak hazırlanan WOW Convention Center'da hayranlarına unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşatmaya hazırlanan ikili, unutulmayacak bu gece için gün sayıyor!



Ayrıca, uzman kadrosuyla etkinliğin tüm detaylarını düşünen Bon Production ekibi, dileyen misafirler için konaklama paketi de sunuyor.



Muhteşem Yılbaşı Galası'nda çocuklar da unutulmadı! Aileler birbirinden keyifli etkinlikler ve sahne şovlarıyla yeni yıla girmeyi beklerken, çocuklar da kendilerine özel olarak hazırlanan çocuk alanında doyasıya eğlenecek.



Sizin için tüm detayları düşünülmüş bu muhteşem geceyi yaşamak için hemen yerinizi ayırtın!



Program:



20: 00 Misafirlerin kokteyl salonuna kabulü



20: 00 - 21: 15 Welcome Kokteyl



21: 15 Misafirlerin balo salonuna kabulü



21: 30 – 23: 15 Yemek müziği (Orka Orkestra)



23: 15 – 23: 30 Oryantal Show



23: 30 – 01: 30 Sibel Can



02: 00 – 04: 00 Murat Dalkılıç



04: 00 Kapanış