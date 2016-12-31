TÜMÜ
Haberler Search
Muhteşem Yılbaşı Galası 2017

Muhteşem Yılbaşı Galası 2017

Ünlü sanatçılar Sibel Can ve Murat Dalkılıç, Bon Production imzası taşıyan Muhteşem Yılbaşı Galası'nda ilk kez bir araya geliyor!

Muhteşem Yılbaşı Galası 2017

Ünlü sanatçılar Sibel Can ve Murat Dalkılıç, Bon Production imzası taşıyan Muhteşem Yılbaşı Galası'nda ilk kez bir araya geliyor!

31 Aralık gecesi için özel olarak hazırlanan WOW Convention Center'da hayranlarına unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşatmaya hazırlanan ikili, unutulmayacak bu gece için gün sayıyor!

Ayrıca, uzman kadrosuyla etkinliğin tüm detaylarını düşünen Bon Production ekibi, dileyen misafirler için konaklama paketi de sunuyor. 

Muhteşem Yılbaşı Galası'nda çocuklar da unutulmadı! Aileler birbirinden keyifli etkinlikler ve sahne şovlarıyla yeni yıla girmeyi beklerken, çocuklar da kendilerine özel olarak hazırlanan çocuk alanında doyasıya eğlenecek.

Sizin için tüm detayları düşünülmüş bu muhteşem geceyi yaşamak için hemen yerinizi ayırtın!

Program:

20: 00 Misafirlerin kokteyl salonuna kabulü

20: 00 - 21: 15 Welcome Kokteyl

21: 15 Misafirlerin balo salonuna kabulü

21: 30 – 23: 15 Yemek müziği (Orka Orkestra)

23: 15 – 23: 30 Oryantal Show

23: 30 – 01: 30 Sibel Can

02: 00 – 04: 00 Murat Dalkılıç

04: 00 Kapanış

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads