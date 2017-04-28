Muhtemel Kadrolar
KAYSERİSPOR: Ali Ahamada - Levent, Mabiala, Kana Bıyık, Hakan Aslantaş - Rotman, Lawal, Deniz Türüç, Varela - Umut Bulut, WellintonSAKAT: MendesCEZALI: Erkan KaşBİLET FİYATLARI: Batı Balkon - Batı Alt: 20 TL, Doğu Alt - Üst: 10 TL, Kuzey Alt – Üst: 5 TL, Güney Alt: 5 TL, Misafir:...
KAYSERİSPOR:
Ali Ahamada - Levent, Mabiala, Kana Bıyık, Hakan Aslantaş - Rotman, Lawal, Deniz Türüç, Varela - Umut Bulut, Wellinton
SAKAT: Mendes
CEZALI: Erkan Kaş
BİLET FİYATLARI: Batı Balkon - Batı Alt: 20 TL, Doğu Alt - Üst: 10 TL, Kuzey Alt – Üst: 5 TL, Güney Alt: 5 TL, Misafir: 5 TL
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AYTEMİZ ALANYASPOR
Haydar- Gassama, Tzavellas, Omeruo, Berkan, N'Skala, Sackey, Emre Akbaba, Candeias, Efecan Karaca, Fernandes
SAKAT: Deniz Vural, Vagner Love, Darko Lazic
CEZALI: Yok
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TRABZONSPOR
Onur- Pereira, Uğur, Durica, Mas- Okay, Onazi- Olcay, Yusuf Yazıcı, N'Doye- Rodallega
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Kale Arkaları (Güney-Kuzey) 20 TL, Doğu 40 TL, Batı 100 TL, VIP Silver 150 TL, VIP Gold 200 TL, VIP Platinum 250 TL.
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