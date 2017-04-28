Muhtemel Kadrolar

KAYSERİSPOR: Ali Ahamada - Levent, Mabiala, Kana Bıyık, Hakan Aslantaş - Rotman, Lawal, Deniz Türüç, Varela - Umut Bulut, WellintonSAKAT: MendesCEZALI: Erkan KaşBİLET FİYATLARI: Batı Balkon - Batı Alt: 20 TL, Doğu Alt - Üst: 10 TL, Kuzey Alt – Üst: 5 TL, Güney Alt: 5 TL, Misafir:...

Muhtemel Kadrolar

KAYSERİSPOR:

Ali Ahamada - Levent, Mabiala, Kana Bıyık, Hakan  Aslantaş - Rotman, Lawal, Deniz Türüç, Varela - Umut Bulut, Wellinton

SAKAT:  Mendes

CEZALI: Erkan Kaş

BİLET FİYATLARI:  Batı Balkon - Batı Alt: 20 TL, Doğu Alt - Üst: 10 TL, Kuzey Alt – Üst:   5 TL, Güney Alt: 5 TL, Misafir: 5 TL

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AYTEMİZ ALANYASPOR

Haydar- Gassama, Tzavellas, Omeruo, Berkan, N'Skala, Sackey, Emre Akbaba, Candeias, Efecan Karaca, Fernandes

SAKAT: Deniz Vural, Vagner Love, Darko Lazic

CEZALI: Yok

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TRABZONSPOR

Onur- Pereira, Uğur, Durica, Mas- Okay, Onazi- Olcay, Yusuf Yazıcı, N'Doye- Rodallega

SAKAT: Yok

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Kale Arkaları (Güney-Kuzey) 20 TL, Doğu 40 TL, Batı 100 TL, VIP Silver 150 TL, VIP Gold 200 TL, VIP Platinum 250 TL.

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