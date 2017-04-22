Muhtemel Kadrolar
BURSASPOR: Harun- Erdem, İsmail, Şamil, Aziz Behich, Merter, Jorquera, Sercan, Batalla, John, Kubilay KanatsızkuşSAKAT: Serdar Kurtuluş, Furkan Özçal, Emre TaşdemirCEZALI: Ertuğrul Ersoy------------------------------------------AKHİSAR BELEDİYESPORLukac- Lopes, Mustafa Yumlu, Caner, Kadir,...
BURSASPOR:
Harun- Erdem, İsmail, Şamil, Aziz Behich, Merter, Jorquera, Sercan, Batalla, John, Kubilay Kanatsızkuş
SAKAT: Serdar Kurtuluş, Furkan Özçal, Emre Taşdemir
CEZALI: Ertuğrul Ersoy
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AKHİSAR BELEDİYESPOR
Lukac- Lopes, Mustafa Yumlu, Caner, Kadir, Özer, Soner, Ömer, Custodio, Olcan, Vaz Te
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Misafir ve kale arkası 10, maraton 11, kapalı 15, VIP tribün 20 TL
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