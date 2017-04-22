Muhtemel Kadrolar

BURSASPOR: Harun- Erdem, İsmail, Şamil, Aziz Behich, Merter, Jorquera, Sercan, Batalla, John, Kubilay KanatsızkuşSAKAT: Serdar Kurtuluş, Furkan Özçal, Emre TaşdemirCEZALI: Ertuğrul Ersoy------------------------------------------AKHİSAR BELEDİYESPORLukac- Lopes, Mustafa Yumlu, Caner, Kadir,...

Muhtemel Kadrolar

BURSASPOR:

Harun- Erdem, İsmail, Şamil, Aziz Behich, Merter, Jorquera, Sercan, Batalla, John, Kubilay Kanatsızkuş

SAKAT: Serdar Kurtuluş, Furkan Özçal, Emre Taşdemir

CEZALI: Ertuğrul Ersoy

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AKHİSAR BELEDİYESPOR

Lukac- Lopes, Mustafa Yumlu, Caner, Kadir, Özer, Soner, Ömer, Custodio, Olcan, Vaz Te

SAKAT: Yok

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Misafir ve kale arkası 10, maraton 11, kapalı 15, VIP tribün 20 TL

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