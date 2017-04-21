Muhtemel Kadrolar

KAYSERİSPORAhamada- Levent, Mabiala, Kana Bıyık, Hakan Aslantaş- Rotman, Lawal, Deniz Türüç, Varela- Umut Bulut, WellintonSAKAT: MendesCEZALI: Erkan Kaş***********************************AYTEMİZ ALANYASPORHaydar- Gassama, Tzavellas, Omeruo, Berkan, N'Skala, Sackey, Emre Akbaba, Candeias,...

Muhtemel Kadrolar

KAYSERİSPOR

Ahamada- Levent, Mabiala, Kana Bıyık, Hakan  Aslantaş- Rotman, Lawal, Deniz Türüç, Varela- Umut Bulut, Wellinton

SAKAT:  Mendes

CEZALI:  Erkan Kaş

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AYTEMİZ ALANYASPOR

Haydar- Gassama, Tzavellas, Omeruo, Berkan, N'Skala, Sackey, Emre Akbaba, Candeias, Efecan Karaca, Fernandes

SAKAT: Deniz Vural, Vagner Love, Darko Lazic

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Maraton 20, Kale arkası 10, VIP 100

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ANTALYASPOR:

Ferhat- Celustka, Salih, Diego, Sakib, Sandro, Zeki, Mbilla, Charles, Danilo, Eto'o

CEZALI: Deniz Kadah 

SAKAT: Chico, Emre Güral, Kenan Horic

BİLET FİYATLARI: Batı- Doğu tribünleri 10 TL, Kale arkası ve misafir tribünü 5 TL

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ÇAYKUR RİZESPOR

Gökhan- Orhan, Yakoubi, Fink, İsmael- Robin, Petrucci, Saadane, Oğuzhan- Edomwonyi, Kweuke

SAKAT:  Oboabona, Ümit

BİYLET FİYATLARI:  Kale arkaları 10 TL, Maraton: 30 TL, VİP A-B: 75 lira

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TRABZONSPOR

Esteban- Pereira, Uğur, Durica, Mas- Okay, Onazi- Olcay, Yusuf Yazıcı, Castillo- N'Doye

SAKAT: Yok

CEZALI: Onur

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Bordo Mavili Takım, Çaykur Rizespor, Hakan Aslantaş, Danilo Di Luca, Efecan Karaca, Yusuf Yazıcı, Deniz Vural, Deniz Kadah, Emre Akbaba, Türk Lirası