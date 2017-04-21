Muhtemel Kadrolar
KAYSERİSPORAhamada- Levent, Mabiala, Kana Bıyık, Hakan Aslantaş- Rotman, Lawal, Deniz Türüç, Varela- Umut Bulut, WellintonSAKAT: MendesCEZALI: Erkan Kaş***********************************AYTEMİZ ALANYASPORHaydar- Gassama, Tzavellas, Omeruo, Berkan, N'Skala, Sackey, Emre Akbaba, Candeias,...
KAYSERİSPOR
Ahamada- Levent, Mabiala, Kana Bıyık, Hakan Aslantaş- Rotman, Lawal, Deniz Türüç, Varela- Umut Bulut, Wellinton
SAKAT: Mendes
CEZALI: Erkan Kaş
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AYTEMİZ ALANYASPOR
Haydar- Gassama, Tzavellas, Omeruo, Berkan, N'Skala, Sackey, Emre Akbaba, Candeias, Efecan Karaca, Fernandes
SAKAT: Deniz Vural, Vagner Love, Darko Lazic
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Maraton 20, Kale arkası 10, VIP 100
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ANTALYASPOR:
Ferhat- Celustka, Salih, Diego, Sakib, Sandro, Zeki, Mbilla, Charles, Danilo, Eto'o
CEZALI: Deniz Kadah
SAKAT: Chico, Emre Güral, Kenan Horic
BİLET FİYATLARI: Batı- Doğu tribünleri 10 TL, Kale arkası ve misafir tribünü 5 TL
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ÇAYKUR RİZESPOR
Gökhan- Orhan, Yakoubi, Fink, İsmael- Robin, Petrucci, Saadane, Oğuzhan- Edomwonyi, Kweuke
SAKAT: Oboabona, Ümit
BİYLET FİYATLARI: Kale arkaları 10 TL, Maraton: 30 TL, VİP A-B: 75 lira
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TRABZONSPOR
Esteban- Pereira, Uğur, Durica, Mas- Okay, Onazi- Olcay, Yusuf Yazıcı, Castillo- N'Doye
SAKAT: Yok
CEZALI: Onur
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