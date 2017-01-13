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Muhtemel Kadrolar

Muhtemel Kadrolar

AYTEMİZ ALANYASPORZlamal- Efecan, Carlos, Omeruo, Berkan, Aissati, Taha, Candeias, Emre, Guerrier, VagnerSAKAT: Sackey, Nuru SuleyCEZALI: YokBİLET FİYATLARI: Kale Arkası: 10 - Maraton: 20 - VIP : 100------------------------------------------ATİKER KONYASPORSerkan- Skubic, Dogulas, Ali...

Muhtemel Kadrolar

AYTEMİZ ALANYASPOR

Zlamal- Efecan, Carlos, Omeruo, Berkan, Aissati, Taha, Candeias, Emre, Guerrier, Vagner

SAKAT: Sackey, Nuru Suley

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Kale Arkası: 10 - Maraton: 20 - VIP : 100

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ATİKER KONYASPOR

Serkan- Skubic, Dogulas, Ali Turan, Vokovic, Jonsson, Ömer Ali, Ali Çamdalı, Hadziahmetovic, Bajic, Rangelov

SAKAT: Yok

CEZALI: Yok 

BİLET FİYATLARI: Medaş Batı Alt Tribünü 125 TL, Medaş Batı Üst Tribünü 100 TL

Spor Toto Doğu Alt Tribünü 75 TL, Spor Toto Doğu Üst Tribünü 65 TL, Konya Çimento Güney Alt/Üst Tribünü 65 TL, Kule Site Kuzel Alt/Üst Tribünü 65 TL, Misafir Takım Tribünü 85 TL 

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KARDEMİR KARABÜKSPOR

Ahmet Şahin- Kerim, Kokalovic, Barış, Latovlevici, İlhan, Ceyhun, Tanase, Lazarevic, Ermin Zec, Seleznyov

SAKAT: Rybka, Skulason, Alexe

CEZALI: Dany 

BİLET FİYATLARI: Kapalı: 40 TL, Maraton: 30 TL, Kale arkası: 25 TL, Misafir tribün: 40 TL 

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AKHİSAR BELEDİYESPOR

Fatih- Ömer, Smardic, Caner, Lopes, Özer, Custodio, Aykut, Onur, Olcan, Rodallega

SAKAT: Yok

CEZALI: Serdar Kesimal, Sissoko

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ÇAYKUR RİZESPOR

Gökhan- İsmael, Oboabona, Petrucci, Özgür, Robin, Saadane, Jantscher, Oğulcan, Tuszynski, Kweuke

SAKAT: Orhan

CEZALI: Yok

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