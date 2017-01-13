AYTEMİZ ALANYASPOR
Zlamal- Efecan, Carlos, Omeruo, Berkan, Aissati, Taha, Candeias, Emre, Guerrier, Vagner
SAKAT: Sackey, Nuru Suley
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Kale Arkası: 10 - Maraton: 20 - VIP : 100
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ATİKER KONYASPOR
Serkan- Skubic, Dogulas, Ali Turan, Vokovic, Jonsson, Ömer Ali, Ali Çamdalı, Hadziahmetovic, Bajic, Rangelov
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Medaş Batı Alt Tribünü 125 TL, Medaş Batı Üst Tribünü 100 TL
Spor Toto Doğu Alt Tribünü 75 TL, Spor Toto Doğu Üst Tribünü 65 TL, Konya Çimento Güney Alt/Üst Tribünü 65 TL, Kule Site Kuzel Alt/Üst Tribünü 65 TL, Misafir Takım Tribünü 85 TL
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KARDEMİR KARABÜKSPOR
Ahmet Şahin- Kerim, Kokalovic, Barış, Latovlevici, İlhan, Ceyhun, Tanase, Lazarevic, Ermin Zec, Seleznyov
SAKAT: Rybka, Skulason, Alexe
CEZALI: Dany
BİLET FİYATLARI: Kapalı: 40 TL, Maraton: 30 TL, Kale arkası: 25 TL, Misafir tribün: 40 TL
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AKHİSAR BELEDİYESPOR
Fatih- Ömer, Smardic, Caner, Lopes, Özer, Custodio, Aykut, Onur, Olcan, Rodallega
SAKAT: Yok
CEZALI: Serdar Kesimal, Sissoko
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ÇAYKUR RİZESPOR
Gökhan- İsmael, Oboabona, Petrucci, Özgür, Robin, Saadane, Jantscher, Oğulcan, Tuszynski, Kweuke
SAKAT: Orhan
CEZALI: Yok
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Muhtemel Kadrolar
AYTEMİZ ALANYASPORZlamal- Efecan, Carlos, Omeruo, Berkan, Aissati, Taha, Candeias, Emre, Guerrier, VagnerSAKAT: Sackey, Nuru SuleyCEZALI: YokBİLET FİYATLARI: Kale Arkası: 10 - Maraton: 20 - VIP : 100------------------------------------------ATİKER KONYASPORSerkan- Skubic, Dogulas, Ali...
AYTEMİZ ALANYASPOR