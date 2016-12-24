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Muhtemel Kadrolar

Muhtemel Kadrolar

AKHİSAR BELEDİYESPORFatih- Lopes, Caner, Orhan, Ömer, Custodio, Sissoko, Özer, Soner, N'Guemo, RodallegaSAKAT: LukacCEZALI: YokBİLET FİYATLARI: Misafir 10, maraton 11, kapalı 15, VIP tribün 20 TL-------------------------------------------ATİKER KONYASPORSerkan- Skubic, Vukovic, Ali Turan,...

Muhtemel Kadrolar

AKHİSAR BELEDİYESPOR

Fatih- Lopes, Caner, Orhan, Ömer, Custodio, Sissoko, Özer, Soner, N'Guemo, Rodallega

SAKAT: Lukac

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Misafir 10, maraton 11, kapalı 15, VIP tribün 20 TL

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ATİKER KONYASPOR

Serkan- Skubic, Vukovic, Ali Turan, Douglas, Ali Çamdalı, Volkan, Hadziahmetovic, Ömer Ali, Bajic, Rangelov

SAKAT: Meha

CEZALI: Yok

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AYTEMİZ ALANYASPOR

Zlamal, Gassama, Suley, Carlos, Berkan, Gökay, Taha, Candeias, Emre, N'Skala, Ayite

SAKAT: Deniz, Sackey, Guerrier, Omeruo, İsmail Aissati

CEZALI: Vagner Love

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ANTALYASPOR

Fornezzi, Celusta, Diego, Chico, Sakıb, Yekta, Makoun, Deniz, Mbilla, Danilo, Eto'o

SAKAT: Yok

CEZALI: Zeki, Charles

BİLET FİYATLARI: Batı Tribünü 20, Doğu Tribünü 10, Güney Kale Arkası 5, Kuzey Kale Arkası 5, Misafir Takım Tribünü 5 lira

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KARDEMİR KARABÜKSPOR

Adriano- Hakan, Dany, Barış, Latovlevici, Ermin Zec, Ceyhun, Osman, Lazarevic, İlhan, Yatabare

SAKAT: Ahmet Şahin, Skulason

CEZALI: Poko, Tanase

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ÇAYKUR RİZESPOR

Diallo- Orhan, Yakoubi, Oboabona, Özgür, Jantscher, Petrucci, Robin, Oğulcan, Tuszynski, Kweuke

SAKAT: Yok

CEZALI: Yok

BİLET FİYALARI: VİP: 75 TL, Maraton: 30 TL, Kale arkaları: 10 TL, Misafir tribün: 10 TL

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KAYSERİSPOR

Muhammer- Levent, Kana Bıyık, Mabiala, Anıl, Mijailovic, Deniz Türüç, Samba Sow, Nakoulma, Umut Bulut, Welliton

SAKAT: Yok

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: 5-10 TL

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