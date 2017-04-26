Muhtemel Felaketlerin Kahramanları 24 Saat Göreve Hazır

HATİCE ŞENSES - Yurt içinde ve dışında başta deprem olmak üzere, muhtemel afetlerde insanların imdadına koşan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllüleri, 24 saat göreve hazır.



En kısa sürede enkaza yönelik medikal kurtarma hizmetlerinin sunulması, hızlı ve güvenli şekilde hasta-yaralı naklinin sağlanması ve nakil sonrasında acil tedavi ünitelerinin, hizmetinin temin edilmesi gibi amaçlarla hizmet veren UMKE, iyi eğitilmiş ve ihtiyaca uygun donatılmış gönüllü ekipler aracılığıyla çalışmalarını sürdürüyor.



Konuya ilişkin AA muhabirinin sorularını cevaplayan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Dr. Mustafa Avtepe, UMKE'nin 1999'daki Marmara depreminden sonra doğan ihtiyaç kapsamında hayata geçirildiğini ve gönüllülerden oluştuğunu belirtti.



Avtepe, "81 ilin tamamında ekiplerimiz bulunuyor. Ülke genelinde yaklaşık 7 bin 500 kişilik bir UMKE ordusu var. Bunun da yaklaşık bin 450'si İstanbul'da faaliyet gösteriyor. Yani bu da ciddi bir rakam." dedi.



Tüm afet ve olağanüstü durumlarda ambulanslarla beraber ya da daha önce olay yerine ulaşan UMKE'nin, hem sağlık hem de kurtarma hizmeti verdiğini, bölgede görev yapan diğer ekiplere ciddi katkılar sağlayan önemli bir yapı olduğunu dile getiren Avtepe, şöyle devam etti:



"Bizim esas alanımız medikal kurtarma ama onun dışında gerekli durumlarda sağlık, kurtarma ya da lojistik destek de sağlayabiliyoruz. Birçok durumda yurt içi ve yurt dışı çalışmalarda bulunuyoruz. Ekibimiz, Van, Japonya, Nepal depremleri, Pakistan'daki sel felaketi, son olarak da Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Celabrus'ta görev yaptı. Türkiye'deki terör operasyonlarında UMKE ekipleri muhakkak bulundu. Ayrıca afetlerde sağlık konularında bilinçlendirme çalışmalarımız var, bunları organize ediyoruz."



Avtepe, UMKE'nin ciddi bir envantere de sahip olduğunu dile getirerek, ekip içerisinde yer alabilmek için kişinin muhakkak sağlık personeli olması gerektiğini aktardı.



Gönüllülerin, kurulan komisyon tarafından bazı kriterler çerçevesinde değerlendirildiğini, seçilenlere aralarında kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer tehlikelere yönelik çalışmaların da bulunduğu çeşitli eğitimler verildiğini anlatan Avtepe, İstanbul'da iki noktada yerleşik olarak çalıştıklarını, 112 acil bünyesinde çalışan bazı personele de UMKE eğitimi verildiğini, normal şartlarda görevlerine devam eden bu ekiplerin, ihtiyaç halinde UMKE hizmeti verdiğini söyledi.



"15 Temmuz'da yaralılarımızı almaya müsaade etmediler"



Dr. Mustafa Avtepe, UMKE ekibinin gerektiğinde zorlu şartlar karşısında çalışmalarını sürdürebileceğine işaret ederek, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında da bu ekibin hizmete devam ettiğini vurguladı.



O gece çatışmaların direkt içerisinde bulunduklarını, yaralıları almak istediklerinde darbeciler tarafından ateş açıldığını belirten Avtepe, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Hani biz de sağlık personeliyiz, ambulansı da görüyorlar. Asker kılığına girmiş darbeciler bize ateş açıyordu. Adamla göz gözeyiz, köşede siper almış ambulans olduğumuzu görüyordu ancak yaralıları almamıza müsaade etmediler, bize ateş ettiler. Ayrıca ekibimiz dünyanın pek çok ülkesinde yaşanan afetlere de kurtarma çalışmaları için gitti. Ben 30 kadar ülkede afete gittim. Hiçbir ülkede de sağlık personelinin üzerine, ambulansın üzerine, hastanelere ateş edildiğini hiçbir yerde görmedim, ilk defa böyle bir olayla karşılaştım. Savaşta dahi hiçbir sağlık personeline dokunulmaz. Yani pek çok sıkıntılı bölgede çalıştık Cerablus'a da gittik. Operasyonlar döneminde Mardin'de bulundum. Benim bir tane ambulansın içinde pediatrik hasta varken, molotoflandı, ambulansım kaçırıldı, kurşunlandı, çok ciddi tehlikeler yaşadık, atlattık."



"Olası felakette kesilmeyecek haberleşme sistemini kurduk"



İhtiyaç halinde kullanabilecekleri iki mobil sahra hastanelerinin olduğunu belirten Avtepe, "Yine olası bir depremde, komuta merkezinin, haberleşme sisteminin çöktüğünü düşünün. Onunla ilgili haberleşme aracımız var. Bu sayede, Türkiye'nin geneliyle telsiz haberleşme imkanı sağlayabiliyoruz." dedi.



Dr. Avtepe, ayrıca, İstanbul içerisinde bir deprem olduğunda özellikle hastane gibi binaların ayakta kalması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Bu kapsamda birçok hastanenin yeniden yıkılıp yapılması ya da gerekli desteklerin sağlanması anlamında çalışmalar devam ediyor. Bu projelerin de kısa süre içerisinde bitirilmesi planlanıyor. Buna rağmen İstanbul içerisinde riskli gördüğümüz hastanelerin uygun yerlerine, bu hastanenin büyüklüğüyle orantılı olarak çadır, tıbbi malzeme ve medikal malzeme bulunan yerler hazırladık. Hastane eğer depremden kaynaklı bir nedenle kendisini çalıştıramaz hale gelirse, o konteyneri açıp içindeki malzemeyle en azından gelen acil hastaları çok rahatlıkla karşılayabilecek pozisyonda olacaklar, bu çok önemli. Öte yandan olası bir deprem durumunda yaşanabilecek en önemli sorunların başında enerji sıkıntısı geliyor. Çünkü enerji ve haberleşme biterse her şey bitiyor. Biz buna yönelik de gerekli tedbiri aldık. Olası bir durumda haberleşme için, kamu hastanelerine telsiz sistemleri kurdurduk. Yani hiçbir telli sisteme ihtiyaç olmadan o hastanelerle istediğimiz zaman, istediğimiz gibi konuşabiliyoruz ve hastanede elektrik kesilse, telefonlarla bir yere ulaşamasa dahi telsizle istediği yere ulaşıp gerekli görüşmeyi yapabiliyor."



Çok güçlü bir yapıları olduğuna işaret eden Dr. Mustafa Avtepe, "Vatandaşlarımıza hizmete 7/24 hazırız, hem ambulansımızla hem UMKE personelimizle. Devletimiz güçlü ama vatandaşımızın da afetlerde, acil durumlarda ne yapacağını bilmesi çok önemli. Biz de bu yönde yaptığımız çalışmalarımızı daha da arttırmak istiyoruz. Vatandaşımızın sağlık, ilk yardım bilincini oluşturması lazım." değerlendirmesinde bulundu.