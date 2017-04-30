Muhtarlıkta Beslediği Tavuklarla Öğrencilere Burs Veriyor

ALPTEKİN SOYKAN - Kartal Atalar Mahallesi Muhtarı Erhan Gülmüş, yetiştirdiği organik tavuklardan elde ettiği gelirle öksüz ve yetim çocuklar için geziler düzenliyor, lise öğrencilerine burs veriyor.



Kartal Atalar Mahallesi Muhtarı Gülmüş, Kartal Belediyesi tarafından yapılan küçük bir bahçesi bulunan muhtarlık binasında vatandaşlara hizmet sunuyor. Muhtar Gülmüş, muhtarlık binasının bahçesinde oluşturduğu kümeste, serbest şekilde dolaşan organik tavuklar yetiştiriyor. Çeşitli işlemler için muhtarlıklara gelen vatandaşlar ile mahalleli çocuklar bahçede bulunan tavuklara yem veriyor, yeni yetişen civcivleri seviyor.



Muhtarlık bahçesinde tavuk beslemeyi ilk başlarda düşünmediğini ancak gelen bir teklifle bu projenin doğduğunu aktaran Gülmüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Vatandaşın biri dedi ki 'Muhtarım benim 3 tane civcivim var. Bunları senin bahçeye salabilir miyiz?' Ben de dedim ki 'Salabilirsin ama civcivler benim olursa; muhtarlığa bağış olarak kabul ederim.' Bununla 3 tane civcivimiz oldu ve onlar büyümeye başladı. Bunu gören diğer vatandaşlar, evlerindeki civcivlerden muzdarip olanlar da hayvanlarını getirmeye başladılar. Böyle böyle tavuklarımız artmaya ve büyümeye başladı. Mahalleli bir abimiz dedi ki 'Bunların yumurtalarını kuluçka makinesine yatıralım civcivleri biz üretelim.' Bunu da yapmaya başladık. Bir süre sonra 65-70 tavuğumuz oldu." dedi.



Yetim ve öksüz çocuklara yardım



Hayvan beslemenin çocukların psikolojisine ve gelişimine büyük katkı sağladığını vurgulayan Gülmüş, şöyle devam etti:



"Çocuklar muhtarlığa geliyor tavuklara yem veriyor civcivleri seviyorlar, hayvanlarla aralarındaki ilişkileri geliştiriyorlar. Burada ürettiğimiz civcivleri vatandaşlarımıza hediye de ediyoruz, çocuklar bu civcivleri evde büyütüyorlar tekrar bize geri getiriyorlar. Aynı sistemde başa dönüyoruz. Hayvanlarımızın sayısı artıyor. Hem de bu sırada çocuklarla hayvan arasında bir bağ kurmuş oluyoruz."



Tavukları satarak, mahallede hayır etkinliklerinde bulunduklarını ve öğrencilere burs verdiklerini kaydeden Gülmüş, "Yaptığımız satışlara vatandaşlarımız da büyük ilgi gösterdi, kesinlikle kesim için almadılar. Vatandaşlarımız çocuklarına hayvan sevgisini aşılamak, hayır etkinliklerimize katkıda bulunmak için tavuklarımızı alıyorlar." ifadelerini kullandı.



Tavuklardan elde edilen gelirle düzenledikleri sosyal etkinlikler hakkında da bilgi veren Gülmüş, "Tavuklardan elde ettiğimiz gelirle yetim ve öksüz çocuklarımızı Kütahya'ya geziye götürdük. Masraflarımızın bir kısmını sağ olsun Kütahya Valimiz karşıladı. Bizi orada ağırladı. Geri kalan yol harcamalarını sattığımız tavuklardan elde ettik. Bu yaz okullar kapanınca yine böyle geziler düzenleyeceğiz." diye konuştu.



Her yıl staj yapar gibi 10 lise öğrencisini muhtarlıkta çalıştırdıklarını da söyleyen Gülmüş, "Öğrencilerimiz günde iki saat muhtarlığımıza geliyorlar. Burada yaptığımız işlerde bize yardımcı oluyorlar. Çocuklar böylelikle hayatlarında ilk defa iş hayatı ile tanışıyorlar. İlk kez evlerine ekmek kazancı sağlıyorlar. 4 ay boyunca 150-150 toplam 600 lira ödüyoruz. Bunu da parça parça yapmamızın sebebi kazandıkları paranın değerini bilmelerini sağlamak. Paralarını daha bilinçli kullanmalarını öğrenmelerini sağlamak. 4 ay boyunca okul harçlığı almış oluyorlar." şeklinde konuştu.



- Cumhurbaşkanıyla görüşmek istiyor



Referandum öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atalar Mahalle Muhtarlığına gelmesini, çay içmek için muhtarlığına uğramasını çok isteğini ifade eden Gülmüş, "Cumhurbaşkanımız referandum öncesi Kartal'da miting düzenledi. Soğanlık Yeni Mahalle'de pankart açtık, 'Muhtarlığa çaya da bekliyoruz' şeklinde. Danışmanları geldi bize, dediler ki 'Sayın muhtarım biz çaya gelmeyi çok isteriz, ama fırsatımız yok'. Referandumun da son günüydü artık ertesi gün referandum için oy kullanıldı. Görüşemedik oradan Ümraniye'ye geçti. Sayın Cumhurbaşkanımız yaptığı muhtarlar toplantılarına katılmayı çok isterim. Sayın Cumhurbaşkanım için hazırladığım bir dosya var, benim projelerimi anlatan bir dosya. Sayın Cumhurbaşkanımızın ekibinde olmayı isterim." değerlendirmesinde bulundu.