Muhtarlıklardan Salihli Ziyareti

Ziyarette Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen projeler konuşuldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını yerinde inceleyen ve incelemeler sırasında vatandaşlardan gelen talepleri ilgili dairelere aktaran Muhtarlıklar Daire Başkanı Ersoy Arslan, Salihli ziyaretinde Belediye Başkanı Zeki Kayda ile bir araya geldi. Ziyarette Mahalle Hizmetleri Şube Müdürü Nuray Çevirmeci de hazır bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğinde hayata geçirilen çalışmalar konuşuldu.

