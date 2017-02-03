Muhtarlık Maaşıyla Suriyelilere Yardım Etti

Hatay'ın Arsuz ilçesinde Karaağaç Mahallesi Muhtarı Rasim Yaşar, 5 aydır biriktirdiği muhtarlık maaşı ile Suriyeli ailelere yardımda bulundu.



Karaağaç Mahallesi Muhtarı Rasim Yaşar, 7 ay önce muhtarı olduğu mahalleye yerleşen Suriyeli ailelere maaşı ile yardımda bulundu. Aldığı kararla birlikte maaşını biriktirmeye başlayan Yaşar, 5 aylık biriktirdiği maaşla Suriyeli ailelere dağıtmak üzere gıda paketi, kömür, ekmek ve kurban etmek için bir dana aldı. Bunları da poşetler haline muhtarlık önüne getiren Muhtar Yaşar, biriktirdiği maaşla ve azalarının yardımlarıyla 70 aileye gıda, kömür ve et yardımında bulundu.



Muhtar Yaşar, savaştan kaçıp bulundukları mahalleye çok sayıda Suriyeli aile geldiğini ve durumlarının iyi olmadığını gördüğünü söyledi. Bunun üzerine içinin elvermediğini, üzüldüğünü, 5 aylık maaşını biriktirdiğini ve bunu Suriyeli ailelere harcamak üzere gıda ve kömür aldığını anlatan Yaşar, "Devletimin bana verdiği kendi maaşımı bu yolda harcadım. Suriyeli kardeşlerimize helali hoş olsun" dedi.



Bu yardımlara devam edeceğini belirten Muhtar Yaşar, diğer muhtar ve iş adamlarına da bu tür yardımlar yapmaları çağrısında bulundu. Azaları ile birlikte Muhtar Yaşar, Mahalle Muhtarlığı önüne gelen Suriyeli ailelere gıda ve kömür yardımlarını yaptı. - HATAY