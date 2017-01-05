Muhtarlarla İstişare Toplantısı Yapıldı

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Merkez mahalle muhtarları ile yemekli toplantıda bir araya geldi.



Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Merkez mahalle muhtarları ile bir araya gelerek 2017 yılına ilişkin proje çalışmaları ve mahallelerde yapılan hizmetleri değerlendirdi. Her ay periyodik olarak gerçekleştirilen istişare toplantısında Belediye Başkan Yardımcıları Ali Güney, Şemsettin Yenersoy, Mesude Özcan ile Muhtarlık İşleri Müdürü Samim Yavuz ve birim müdürleri de hazır bulundu. Düzce Belediyesi Erguvan Sosyal tesislerinde yapılan toplantıda Merkez Mahalle Muhtarlar Dernek Başkanı Mensur Bilgin ve katılan her muhtar, mahallesine ilişkin sorunları, sıkıntıları dile getirdi ve belediyeden taleplerini aktardılar. Başkan Mehmet Keleş muhtarların talep ve önerilerini tek tek değerlendirdi ve çözümü için programa alınacağını belirtti. - DÜZCE