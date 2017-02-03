Muhtarlarla İstişare Toplantısı

Merkezefendi Kaymakamı Şükrü Görücü ve Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.



Kaymakam Görücü ve Belediye Başkanı Subaşıoğlu, birim müdürlerinin katılımı ile ilçedeki Mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi.



Kaymakam Görücü, muhtarların Mahallelerin önemli birer temsilcisi olduğunu belirterek, bulundukları bölgenin sorunlarını iletme ve çözüm bulma konusunda devletle vatandaş arasında köprü görevi üstlendiklerini ifade etti.



Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu da muhtarlarla sıkı bir çalışma içerisinde olduklarını belirterek, "Muhtarlarımız, personelimiz, vatandaşlarımızla büyük bir aileyiz. Herkes Merkezefendi'yi daha iyiye, daha güzele ve ileriyle taşımanın düşüncesinde. Aslında sizler bizim mesai arkadaşlarımızsınız. Muhtarlarımızla yaptığımız istişarelerle Mahallelerimizin eksiklerini değerlendiriyor, çalışmalarımızı planlıyoruz." diye konuştu.